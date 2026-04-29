Feriado del 1 de mayo 2026: cuánto te deben pagar si trabajás este viernes

La jornada tiene condiciones específicas para quienes trabajan y para quienes descansan. Qué dice la ley.

El feriado del 1 de mayo tiene un esquema de pago especial para quienes deben trabajar.

Se acerca el próximo feriado nacional que traerá un fin de semana extra largo en el país. Se trata del 1 de mayo de 2026, fecha en que se conmemora el Día del Trabajador, vuelve a instalar una consulta habitual entre empleados y empleadores: cuánto se cobra si se trabaja un feriado de estas características.

La fecha es inamovible y obligatoria en todo el país y está contemplada dentro del régimen de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece condiciones específicas tanto para quienes cumplen tareas como para quienes descansan.

En un contexto donde los feriados impactan en la organización laboral y en el ingreso mensual , entender cómo se liquida ese día resulta clave. El esquema no es complejo, pero sí tiene particularidades que conviene tener claras para evitar errores en la liquidación del salario.

Cuánto se cobra por trabajar el feriado del 1 de mayo

La normativa vigente establece que quienes trabajen durante un feriado nacional deben cobrar el equivalente a una jornada doble. Esto implica percibir el salario habitual más un adicional del 100%.

feriados Durante el feriado, la ley establece condiciones específicas que impactan en el salario de los trabajadores.

El cálculo es directo:

si un trabajador cobra $50.000 por un día normal.

en un feriado como el 1 de mayo deberá cobrar $100.000.

El pago se compone de dos partes:

el salario correspondiente a un día común

un plus adicional por haber trabajado en una jornada destinada al descanso. Este criterio aplica a la mayoría de los trabajadores bajo relación de dependencia.

El objetivo de esta medida es compensar a quienes no pueden interrumpir sus tareas en una fecha considerada no laborable para la mayoría de las actividades.

Qué pasa con quienes no trabajen el feriado del 1 de mayo

La legislación establece que para quienes no prestan servicios durante el feriado, la ley también establece una garantía. El día se paga de manera completa, como si hubiera sido trabajado.

Esto significa que se cobra el salario habitual sin descuentos, pero además no hay pérdida de presentismo ni de ingresos

En otras palabras, el feriado no afecta el ingreso mensual de quienes descansan. Este punto resulta clave para evitar confusiones en la liquidación de haberes, especialmente en fechas donde se combinan días laborales y no laborales.

Cómo impactan los feriados en el calendario laboral 2026

El calendario de feriados 2026 en Argentina incluye una combinación de fechas inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. Esta estructura genera múltiples fines de semana largos a lo largo del año.

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Entre los feriados inamovibles se encuentran:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Día de la Bandera

9 de julio: Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad.

Los feriados tras trasladables incluyen:

17 de junio: Güemes

17 de agosto: San Martín

12 de octubre: Diversidad Cultural

20 de noviembre: Soberanía Nacional.

Este esquema permite organizar descansos a lo largo del año y también tiene impacto en sectores como el turismo y el comercio. En ese marco, el 1 de mayo se mantiene como una de las fechas centrales, tanto por su significado como por su efecto en la dinámica laboral y salarial.