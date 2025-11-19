Un jubilado fue asesinado en su casa: entre los detenidos se encuentran dos policías

El episodio ocurrió en San Vicente. Entre los detenidos se encuentran un agente exonerado y otro efectivo que se encuentra en situación de retiro.

El pasado 13 de noviembre un llamado al 911 alertó sobre el hallazgo del cuerpo de un hombre de 79 años brutalmente asesinado en su casa . Según reveló la autopsia, la víctima estaba atada de pies y manos. Su muerte se habría producido entre 12 y 24 horas antes del hallazgo.

El brutal crimen tuvo lugar en San Vicente provincia de Buenos Aires y la víctima fue identificada como Edgardo Manuel Pino. En las últimas horas, en el marco del avance de la investigación de la causa, se conoció sobre una serie de detenciones que involucran a ex miembros de la Policía Bonaerense y a varios civiles, mientras las autoridades continúan la búsqueda de un prófugo.

El foco de la investigación se centró en las últimas horas de Pino , que fue visto por última vez con vida en el Club General Bartolomé Mitre jugando a las cartas. El pasado 10 de noviembre el jubilado compartió mesa con G.C.G, un policía bonaerense retirado .

El crimen del jubilado habría sido planeado: la hipótesis

Lo que parecía un encuentro social de rutina fue, según el fiscal, el punto de partida del fatal desenlace. En ese lugar también apareció M.Á.G, hermano del retirado y, a su vez, ex miembro de la fuerza de seguridad, exonerado en 1996 y que cuenta con antecedentes penales.

El crimen habría tenido lugar en el marco de un robo, ya que al realizar el rastrillaje en el lugar se confirmó que faltaba la moto perteneciente al jubilado. Cuando la Policía acudió al lugar halló a la víctima en su cuarto, maniatada y sin signos vitales, lo que dio inicio a la investigación.

Gracias al análisis de cámaras de seguridad, los investigadores reconstruyeron el paso a paso del golpe que se ejecutó esa misma noche. El Ministerio Público Fiscal consideró que M.Á.G actuó como "marcador" para los delincuentes que ingresaron al domicilio de Pino. Se identificaron los domicilios de los hermanos González y se procedió a solicitar órdenes de allanamiento y detención para ambos.

Los allanamientos que dieron con los detenidos

La investigación también sumó a una tercera figura clave: J. B. M., alias "Media Res", quien mantenía una relación íntima con la víctima a cambio de dinero. La mujer fue aprehendida tras ser ubicada en las inmediaciones del lugar y, según testimonios, había estado preguntando por Pino antes del hallazgo del cuerpo. Los investigadores creen que su rol en la trama fue crucial para confirmar los movimientos de Pino.

Los allanamientos a los domicilios permitieron detener a los hermanos G., a "Media Res", y a A.C.V., el otro autor material, a quien se le incautaron prendas usadas en el crimen y partes de la moto robada. Incluso, fue detenida M.M.R., pareja del prófugo, por encubrimiento.

Un jubilado fue asesinado en su casa - por el crimen hay detenidos, dos de ellos ex policías

Sin embargo, el círculo aún no está cerrado. Y.P.C., quien ya tenía una orden de captura activa de un Juzgado de Ejecución Penal, permanece prófugo y es intensamente buscado como uno de los autores materiales del brutal homicidio. Su captura es el paso final para desentrañar completamente este caso que conmociona a San Vicente.