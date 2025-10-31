Encontraron asesinada a una jubilada en su casa: la golpearon y la ataron para robarle

La mujer tenía 81 años y hace días que su familia no sabía nada de ella. El estremecedor relato de su sobrina y una pista clave que investiga la policía.

Una jubilada de 81 años , fue encontrada asesinada en su vivienda de la calle Urquiza al 1100. El hallazgo ocurrió luego de que su familia perdiera contacto con ella durante varios días.

La mujer fue identificada como María Susana Rodríguez Iturriaga. Según informaron fuentes judiciales, el cuerpo presentaba signos de violencia y tenía las manos atadas , lo que llevó a la fiscalía a investigar el hecho como un homicidio criminis causa en ocasión de robo .

Fuentes policiales confirmaron que el cadáver de la mujer fue encontrado este miércoles. Estaba atada sobre una silla y con manchas de sangre, producto de los salvajes golpes que le dieron.

El macabro descubrimiento en la localidad bonaerense de Acassuso, partido de San Isidro, fue realizado por una sobrina de la víctima, quien decidió ingresar a la casa al no poder comunicarse. Al hacerlo, advirtió las puertas y ventanas forzadas, un importante desorden y, finalmente, el cuerpo de Rodríguez Iturriaga tendido en una de las habitaciones.

“Levantaron las persianas, seguramente. Había una persiana que la habrán levantado e ingresaron a la casa. Era la noche, estaba en pijama. Mientras robaban, la ataron de pies y manos, y la golpearon. Veía sangre, una cosa espantosa. Además, no se llevaron nada porque no había nada de valor”, agregó la sobrina.

Tras el aviso al 911, acudieron al lugar efectivos de la Comisaría 4ª de Barrancas de San Isidro, la DDI local y personal del Ministerio Público Fiscal, bajo las directivas del fiscal Patricio Ferrari.

La autopsia confirmó que la víctima llevaba varios días fallecida y que el crimen se habría producido durante la noche del sábado 25 de octubre. En el lugar del hecho, los investigadores incautaron herramientas que habrían sido utilizadas para forzar los accesos a la vivienda, reforzando la hipótesis de un robo seguido de muerte.

Cuatro detenidos y “La Banda del Millón”: una pista clave

En la madrugada del jueves, la Patrulla Municipal de San Isidro detuvo a cuatro jóvenes de entre 19 y 26 años tras un intento de robo en otra vivienda de la zona.

El operativo se activó gracias al aviso de un guardia de seguridad, quien alertó sobre un grupo de personas que saltaba una reja en plena madrugada.

Los detenidos fueron identificados como presuntos integrantes de la llamada “Banda del Millón”, un grupo delictivo acusado de cometer múltiples robos en la Zona Norte del conurbano bonaerense. Los investigadores sospechan que la misma organización estaría detrás del homicidio de Rodríguez Iturriaga.

Pocas horas después, un quinto sospechoso fue detenido en un allanamiento realizado en Tigre, donde la policía secuestró un teléfono celular con evidencia que lo vincula a los demás integrantes y al crimen ocurrido el fin de semana anterior.

Fuentes judiciales confirmaron que este joven ya había sido demorado en septiembre por la Patrulla Municipal de San Isidro, lo que dio inicio a una investigación conjunta entre la Fiscalía de Martínez, la Policía Bonaerense y los Centros de Monitoreo de San Isidro y Tigre.

Las primeras pericias indican que el grupo habría contado con la colaboración de internos del Penal 57 de Campana, quienes marcaban domicilios y coordinaban los robos desde la cárcel a través de llamadas telefónicas.

La investigación continúa

Hasta el momento, cinco hombres permanecen detenidos y dos serán indagados en las próximas horas por el homicidio de María Susana Rodríguez Iturriaga. La causa se investiga como homicidio criminis causa, una figura agravada que contempla penas de prisión perpetua.

El fiscal Ferrari continúa reuniendo pruebas y testimonios para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y esclarecer las circunstancias exactas del crimen.