Secuestró a una jubilada, la abandonó en la ruta y murió: lo descubrieron por un insólito motivo

Se confirmó que el hombre era el apoderado de la mujer de 80 años. La autopsia reveló un dato clave del macabro hecho.

Un macabro crimen ocurrió en las últimas horas. Fuentes policiales confirmaron que un hombre, apoderado de una jubilada de 80 años , la secuestró y abandonó en un camino rural del partido de General Belgrano. La mujer finalmente falleció, y él fue descubierto por un insólito detalle.

La Policía bonaerense encontró el cuerpo de la mujer envuelto en frazadas y sin señales externas de violencia , a la altura del kilómetro 116,5 de la Ruta Provincial Nº 29, en la provincia de Buenos Aires. Las primeras diligencias no permitieron identificarla de inmediato , por lo que la DDI Dolores asumió la investigación, dispuso una serie de tareas analíticas y de campo para determinar tanto la identidad de la víctima como las circunstancias de su muerte.

Al mismo tiempo, se realizó un análisis de cámaras de seguridad como el rastreo de datos tecnológicos para un mayor avance en la investigación. Días después se pudo establecer que la víctima era Estanislada Benedicta Rodríguez , una mujer de 80 años que residía en la localidad de Glew, en el partido bonaerense de Almirante Brown.

Con esta información, los investigadores orientaron sus esfuerzos hacia un allegado a la víctima, quien era el apoderado de su pensión. A su vez, la autopsia reveló un dato clave: la mujer aún estaba con vida al momento de ser abandonada en la ruta, por lo que falleció posteriormente debido al estado de abandono.

Cómo lograron identificar al hombre que la dejó abandonada

A través de una exhaustiva investigación, se pudo reconstruir que el sospechoso se desplazó desde Glew hasta General Belgrano en un Renault 19 color bordó durante los días 19 y 20 de agosto, fechas que coinciden con el fallecimiento de Rodríguez.

Días después de la muerte de la víctima, se realizaron extracciones de dinero desde su cuenta bancaria. Además, se constató la presencia del teléfono celular del hombre en la zona donde fue hallado el cuerpo, lo que consolidó la hipótesis de su implicación directa en el hecho.

A raíz de estos descubrimientos, la DDI de Dolores avanzó con dos allanamientos en casas vinculadas con el sospechoso. Ambos domicilios ubicados en la localidad de Glew. En el lugar fue detenido el hombre, identificado bajo las siglas C.E.O. y acusado del delito de abandono de persona agravado.

En el operativo que tuvo lugar este lunes, se procedió al secuestro de dos teléfonos celulares junto con el vehículo utilizado en el traslado.

