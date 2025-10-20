Búsqueda de los jubilados de Comodoro Rivadavia: una pista hizo cambiar la zona de los rastrillajes

Hallaron una fogata apagada a cierta distancia de donde había aparecido la camioneta empantanada. "En medio de la nada", describió la zona un jefe policial.

Tras la aparición de la camioneta en la que habían salido de Comodoro Rivadavia hace casi diez días Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69), presuntamente en una escapada romántica, una nueva pista hizo que la Policía de Chubut trasladara más al norte la búsqueda de los jubilados.

Los restos de una fogata apagada pero que no habría sido hecha hace demasiados días fueron encontrados en una zona ubicada más al norte de donde se buscaba a Kreder y Morales, en las inmediaciones de la Ruta Provincial 1 , e hicieron que se focalizaran los rastrillajes en otra área distinta a la apuntada inicialmente.

Fuentes de la investigación confirmaron que luego del hallazgo, que se informó este domingo, ya se habían hecho las primeras búsquedas en los alrededores de la fogata , con personal en cuatriciclos.

Si bien no se puede establecer con precisión cuándo fue encendida la fogata, se presume que no pudo haber sido hace mucho tiempo ya que los vientos imperantes en la zona la habrían desarmado completamente y desparramado los restos de maderas y cenizas.

Salieron de Comodoro Rivadavia por una noche

Los dos jubilados, que habían iniciado una relación recientemente, fueron vistos por última vez el sábado 11 de octubre, cuando salieron supuestamente con rumbo a la localidad chubutense de Camarones, con la intención de pasar la noche y volver al día siguiente.

Ese día, la camioneta Toyota Hilux beige de Pedro quedó registrada en imágenes tomadas por la cámara de seguridad de una estación de servicio de Comodoro Rivadavia.

Esa misma camioneta fue la que apareció el viernes último, cuando la detectaron mediante drones en las inmediaciones de la Ruta 1, en la región de Rocas Coloradas, completamente empantanada, con las puertas trabadas y todas las pertenencias de los jubilados adentro, lo que hizo presumir que Pedro y Juana salieron a pie en busca de ayuda luego de sufrir el percance.

El intenso operativo de búsqueda continúa con más de 100 efectivos desplegados que rastrillan por tierra a pie y en vehículos todo terreno, en avionetas y por mar, con la ayuda de perros entrenados y un dron con cámara térmica.

La Policía de Chubut, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial y la Subsecretaría de Prevención Ciudadana supervisan la búsqueda, de la que también participan integrantes del Grupo 4x4, una organización que realiza salidas por la zona y conoce sus características y las dificultades que presenta, ya que se trata de lugares de acceso complejo en los cuales no son raros los empantanamientos como el que sufrió la camioneta.

Una zona agreste y desolada

“En medio de la nada”, fue la descripción que hizo Lucas Cocha, jefe de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia de la Policía, del lugar donde apareció el vehículo.

No estaba sobre la Ruta 1 sino por unos zanjones en cercanías de Playa Visser, en una zona de acantilados y con muy mala señal de teléfono.

Toda el área desde el lugar donde apareció la camioneta hacia la costa ya fue rastrillada sin éxito, por lo cual la hipótesis principal -reforzada por el hallazgo de la fogata- pasó a ser la de que la pareja habría ido en busca de ayuda hacia el norte.

Rocas Coloradas, donde encontraron la Toyota, se encuentra a 20 kilómetros al norte del centro de Comodoro Rivadavia y a 10 del barrio Caleta Córdova, por la Ruta 1.

Es parte de un Área Natural Protegida. Por tal motivo, la circulación por playas y a campo traviesa está prohibida, además de ser peligrosa según describieron integrantes del Grupo 4x4.