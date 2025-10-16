Preocupación en Comodoro Rivadavia: una pareja de jubilados salió de viaje y no aparece

Se fueron el 4 de octubre y hace días tienenn los celulares apagados. No hay registros de las cámaras ni en el lugar al que se dirigían, donde hacen rastrillajes .

La preocupación crece dia a día en Comodoro Rivadavia por la desaparición de una pareja de jubilados que partió de viaje hace ya casi dos semanas y de la que no se tienen noticias. Se trata de Pedro Kreder , de 79 años , y Juana Inés Morales , de 69 , cuyo paradero sigue siendo un misterio pese a los intensos operativos de rastrillaje desplegados en la zona a la que, se supone, se dirigían.

El subcomisario Patricio Rojas , de la División Búsqueda de Personas , confirmó en diálogo con ADNSUR que ambos mantienen una relación de pareja, información que fue corroborada con los familiares.

Las pesquisas se concentraron en las últimas horas en la localidad de Camarones y sus alrededores, aunque sin resultados positivos hasta el momento. Ni un rastro. Y el temor a que les haya pasado grave ya es más que una sospecha.

Sin registros en el lugar al que iban

"Camarones no es muy amplio, o sea, entre los lugares está la pingüinera, Bahía Bustamante, Cabo Raso; en todos hay registro de las personas que ingresan a la localidad, así que, bueno, estas personas no estaban registradas desde el día viernes a la fecha", explicó el oficial.

El análisis de las cámaras de seguridad ubicadas en el acceso al pueblo de playas ubicado unos 30 kilómetros al norte de Comodoro Rivadavia, cerca del límite sur de la provincia, tampoco aportó datos relevantes.

"También se analizó la cámara de ingreso a Camarones que está muy bien ubicada y no se ve ingresar la camioneta. Todavía vamos a seguir ampliando el rastrillaje, vamos a seguir trabajando sobre la zona", agregó Rojas.

Una de las hijas de Morales participó personalmente del rastrillaje junto al personal policial en la zona. El subcomisario destacó que ambas familias ya realizaron las denuncias formales y colaboran de manera activa con las autoridades.

"Estamos en contacto permanente con las familias. Están bastante desesperados pero igualmente entienden la situación", expresó el jefe policial.

Se fueron de Comodoro Rivadavia, pero de Chubut no salieron

Ante la posibilidad de que la pareja hubiera abandonado el territorio provincial, Rojas fue categórico al descartarlo. Se solicitó asistencia a Migraciones, que mediante un oficio informó que no existe constancia de que hayan cruzado los límites de Chubut en estos días.

"Se solicitó colaboración a Migraciones, se mandó un oficio y nos contestaron que no hay registro de que hayan salido de la provincia en estos días, ni el vehículo ni las personas", detalló.

Camarones 2 - Chubut ok Los rastrillajes en el pueblo de Camarones hasta el momento no dieron resultados.

De todos modos, por protocolo, ya se cargó el pedido de búsqueda a nivel nacional, lo que amplía el radio de acción del operativo.

Uno de los aspectos que más alarma a los investigadores y a los familiares es la ausencia total de comunicación. "Es realmente preocupante porque no dan señales. Los teléfonos están apagados o fuera de servicio, y eso es lo que más preocupa a las familias", aseguró Rojas.

Las referencias para que la gente ayude

Como parte del operativo de búsqueda, se difundieron datos y descripciones pormenorizadas de las dos personas de paradero desconocido, para pedirle a la pobnlación que ante cualquier indicio o señal, lo comunique a las autoridades.

Pedro Alberto Kreder fue visto por última vez el 4 de octubre en el barrio Ciudadela. Nació en Coronel Suárez, provincia de Buenos Aires. Tiene contextura delgada, pesa aproximadamente 85 kilos y mide alrededor de 1,75 metros.

Su tez es blanca, tiene ojos verdes y cabello lacio, corto y castaño oscuro. No se conoce con precisión la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición. Los investigadores indicaron que se movilizaría en una camioneta Toyota Hilux SRV color beige.

Juana Inés Morales mide aproximadamente 1,60 metro, pesa cerca de 70 kilos, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello castaño ondulado de largo medio. Tampoco se sabe qué ropa llevaba al momento de perderse el rastro.

La Policía pide que cualquier información que pueda resultar útil para localizar a la pareja puede trasnmitirse a las siguientes vías de contacto: el teléfono de emergencias 101, el de la División Búsqueda de Personas 297-4082600 o simplemente dirigiédose a la comisaría más cercana.