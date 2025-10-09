Un paraíso escondido en la costa de Chubut que es ideal para los amantes del mar y su naturaleza

Camarones es un Pueblo Auténtico con playas que se mantienen casí vírgenes y un área protegida única en el país, además de su reserva de pingüinos.

Camarones es considerado uno de los "Pueblos Auténticos" de Chubut: está a 250 kilómetros de Trelew o Comodoro Rivadavia.

El viaje hasta Camarones no es sencillo. Prácticamente aislado de otros centros urbanos, exultante de naturaleza marina, este pequeño pueblo de la costa de Chubut parece esconderse a propósito. Pero cuando aparece el azul intenso de sus aguas y las anchas calles de arquitectura patagónica, cada curva del camino recorrida cobra sentido.

Con apenas algo más de un par de miles de habitantes, esta localidad conserva un aire íntimo que la distingue del turismo masivo. Su gente calurosa y calma, sus playas limpias y bien cuidadas, y esa paz cansina que invita a involucrarse con la naturaleza, la convierten en una opción ideal para quienes buscan algo distinto, en contacto con los tesoros del mar y su conservacion.

Dentro del casco urbano, hacia el norte y el sur, y camino a Cabo Dos Bahías , se despliegan playas que llevan nombres tan particulares como sus paisajes: El Arroyo, Playa Elola, Playa Honda, El Pescadero, Caleta Pedro, Caleta Patón, Caleta Carolina, Caleta Sara y Playa Thompson . En todas conviven grutas, acantilados, algas, mejillones y la brisa del mar, donde los pies se hunden en la arena clara al transitarlas.

A menos de 30 kilómetros del pueblo, "El Chuequito Grande" se destaca entre las playas de aguas más azules. Su nombre rinde homenaje a Carlos Grande, un habitante de Camarones que pasaba horas esperando para atrapar al pez gallo en temporada. Gran pescador y gran persona, el Chueco Grande dejó su apellido grabado en esta caleta camino al área protegida.

Camarones 6 - playa El Chuequito Grande El acceso a la playa El Chuquito Grande, en Camarones, Chubut.

Ninguna de estas playas cuenta con servicio de guardavidas, pero justamente esa falta de infraestructura turística masiva les otorga su encanto virgen. La arena clara y las aguas calmas resultan ideales para descansar en familia o simplemente contemplar el paisaje sin saturación de sombrillas.

Pingüinos, guanacos y un museo de pioneros

La Reserva Faunística Cabo Dos Bahías concentra una fauna inusualmente diversa en medio de una geografía de caletas, cada una más hermosa que la anterior. Se llega desde Camarones por la Ruta Provincial N°1 con rumbo sur, transitando 28 kilómetros de ripio que atraviesan 160 hectáreas de estepa patagónica.

CAMARONES - PINGUINOS La pingüinera de Cabo dos Bahías. @fotografiandoviajes.com

La roca volcánica que da origen a lo escarpado de la región contrasta con el azul intenso del Atlántico inmenso. Un sendero de un kilómetro en total, ida y vuelta, permite acceder a una gran colonia de pingüinos de Magallanes, distintos asentamientos de lobos marinos de dos pelos y de un pelo, y avistar el pato vapor de cabeza blanca no volador, una especie endémica que elige este sitio para reproducirse, junto a varias clases de cormoranes.

Identidad e idiosincrasia patagónica

Desde el Ministerio de Turismo explican que Camarones está inscripto en la categoría de Pueblo Auténtico porque mantiene su identidad e idiosincrasia de origen expresadas en su patrimonio natural y cultural, su arquitectura, tradiciones y el origen de sus pobladores.

En el casco urbano, de calles bien anchas y tranquilas, el Museo de los Pioneros guarda la historia local. También se puede recorrer la casa donde vivió Perón, hoy convertida en museo, y caminar por el pequeño puerto donde todavía se respira ambiente pesquero y se puede apreciar la arquitectura de las típicas casonas patagónicas.

Camarones 3 - construcciones casas La típica construcción patagónica, en las amplias calles de ripio de Camarones.

Uno de sus emblemas es el Faro de Isla Leones, al norte del Golfo San Jorge, que dejó de funcionar en 1968. Se encuentra a 1,5 kilómetros de la costa, rodeado de una particular estructura de 11 lados que contiene seis habitaciones. Entre sus maravillas se destaca un antiguo sistema de captación de agua dulce realizado con piletones y canaletas.

Experimentados timoneles que se animan al mar permiten llegar en lancha al faro y también a Islas Blancas, una navegación corta que permite disfrutar del avistaje de toninas.

Frente a las islas se observan colonias de lobos marinos, cormoranes imperiales y gran diversidad de aves marinas: pingüino de magallanes, pato vapor, skuas, petreles y paloma antártica.

Camarones - Faro de la Isla Leones El faro de la isla Leones: se puede ir en lancha.

Camarones es también la entrada al Parque Interjurisdiccional Marino-Costero Patagonia Austral (Pimcpa), el primero de su tipo en el país, que apunta a proteger el ecosistema de la costa. Con 105.000 hectáreas, más del 70% son islas y mar.

Por allí pasa, también, la llamada Ruta Patagonia Azul, que conecta cuatro portales (Rocas Coloradas, Bahía Bustamante, Isla Leones, Punta Tombo), dos Pueblos Auténticos (Caleta Córdova y el propio Camarones), y dos Parajes Históricos (Bahía Bustamante y Cabo Raso).

En los alrededores, mucho para ver

Además de sus playas y las áreas protegidas, Camarones ofrece varios lugares muy atractivos a solo un paso del pueblo.

Cabo Raso es hoy un destino de surfistas, pero en el pasado fue un poblado de 300 habitantes que contó con escuela, juzgado y hotel. Fue testigo de una vibrante actividad de intercambio entre pescadores y esquiladores, además de esconder una de las playas más bellas de la región.

Camaroines 5 - lobos El contacto con la fauna marina, uno de los atractivos de Camarones.

Caleta Sara, a 30 kilómetros, renació gracias a Mara Capdevilla y Ariel Giorgetti, quienes decidieron volver a poner en el mapa lo que fue el Club Náutico YPF de Comodoro. En este sitio donde la naturaleza es total protagonista y los habitantes permanentes son los guanacos, se puede acampar o alquilar un container con baño y cuchetas con colchones, con agua potable, asadores, quincho rústico y horno de barro.

Proyectos de conservación en un rincón de Chubut

El proyecto Patagonia Azul a convertido la estancia El Sauce, en Camarones, en una de las cuatro entradas abiertas al público para llegar al parque. Su fin es la conservación y desarrollo local, dotando a Camarones de identidad basada en el cuidado de la naturaleza y la cultura, propiciando una economía diversificada y regenerativa.

Rewilding Argentina tiene allí uno de sus proyectos de regeneración del hábitat natural, con pautas de ingreso guiado y el primer camping bajo esa consigna, con espacio de acampe reducido y fogón central, encajonado en una cañada que hace revivir los tiempos de soledad en esa costa.

Camarones - Chubut Camarones tiene apenas algo más de 2.000 habitantes.

Con la Ruta Azul como impulsora, se desarrollaron varias acciones de impacto comunitario y turístico: granjas para cultivar algas marinas nativas comestibles que ya se venden encurtidas en escabeche o un proyecto de huerta social integrativa que genera verduras y frutas con la intención de abastecer a todo Camarones.

También están los Amigos del Mar, un grupo dedicado a la limpieza de playas e islas y la realización de briquetas; y el Club de Mar, para los más chicos, invita a conectarse con el mar de manera sustentable mediante snorkel, avistaje de aves, kayak, trabajos respiratorios, stretching y meditación.

La gastronomía es un capítulo aparte en Camarones: los mariscos frescos y el cordero patagónico son imperdibles. Cada febrero, además, se realiza en las costas la Fiesta Nacional del Salmón, que nuclea a pescadores de todo el país. El gran final lo protagoniza el Chupín del Pescador, un banquete popular al que asiste todo el pueblo.

Cómo llegar

Para llegar desde Trelew o Comodoro Rivadavia, se debe tomar la Ruta Nacional 3 y luego la Ruta Provincial 30, en un recorrido que atraviesa paisajes típicamente patagónicos. Desde ambas ciudades, el trayecto es de unos 250 kilómetros.