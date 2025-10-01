Buceo en una zona virgen de Chubut: el plan para empezar a organizar excursiones

Un grupo de amigos impulsa la idea de que Camarones tenga una operadora de buceo. Caracoles, estrellas de mar, algas, pulpos y peces en un entorno casi intacto.

Casi a mitad de camino entre Comodoro Rivadavia y Rawson , en la costa atlántica de la provincia de Chubut , está la localidad de Camarones .

Allí, en ese pueblo de poco más de 1.500 habitantes, un grupo de amigos quiere abrir la primera operadora de buceo local, para que aquellos interesados en recorrer las profundidades puedan encontrarse con un lugar de belleza salvaje y muy poco explorada.

“Un paraíso submarino”, como describe José Luis Orlando, buzo “nacido y criado en Camarones ” al secreto mejor guardado de su tierra.

Chubut: un ecosistema singular

Bucear en Camarones es una experiencia que no se parece a otras. Las bajas temperaturas del agua, incluso en verano, y la bravura del mar hacen que sea un desafío que exige respeto y preparación. Pero, como todo lo que cuesta, la recompensa es inmensa.

"Esto también hace que Camarones tenga su atractivo particular", asegura Orlando en una entrevista que le realizó el portal Adnsur. "Lo que lo distingue de otros lugares reconocidos en la zona es que acá todo lo que vas a encontrar buceando está en su estado natural. No hay nada creado por el hombre".

En Camarones, Chubut, no hay operadoras de buceo En Camarones, Chubut, no hay operadoras de buceo.

A la hora de dar detalles, surge un ecosistema con caracoles de colores vivos, estrellas de mar de todos los tamaños, anémonas, bosques de algas, pulpos, salmones plateados y cardúmenes de cornalitos, todo su hábitat natural.

"Cuando hay buena visibilidad, estás en un bosque de algas, mirás hacia arriba y ves cómo entran los rayos de luz. Es una sensación hermosa. Hay que vivirlo para entenderlo"”, indica el instructor con contagioso ímpetu.

El paso que José Luis quiere dar con sus amigos es grande: la operadora de buceo que pretenden abrir sería la única en Camarones. El plan no tiene demasiados misterios: que turistas y habitantes locales puedan descubrir con seguridad y acompañamiento ese universo que vibra bajo la superficie.

“Cada vez viene más gente a Camarones atraída por el turismo de naturaleza, y el buceo es parte de esa propuesta”, comenta.

De este modo, Camarones podría convertirse en un nuevo destino de referencia para quienes quieran explorar el fondo del océano de una manera absolutamente auténtica.

Un mar generoso e increíble

“Siempre recomiendo animarse —invita Orlando—. El buceo te marca para siempre, te abre los ojos a un mundo increíble. Eso sí, con buen equipo y buenos instructores para poder disfrutar, tranquilos y seguros”.

El proyecto es ofrecer experiencias seguras, educativas y respetuosas con el medio ambiente, que permitan a los visitantes y a la gente del pueblo que nunca lo experimentó descubrir la belleza oculta de las profundidades de Camarones.

En el emprendimiento también pesa el orgullo de compartir con los demás la riqueza del lugar de pertenencia. José Luis resalta que Camarones no no ofrece artificios sino la verdad de un mar indómito y generoso.

Él lo puede afirmar porque lo vive en carne propia y en base a experiencias que recomienda con entusiasmo. "Una de las mejores cosas que me pasó fue poder bucear con mi hijo, con mi hija y con mi pareja -expresa- Vivir esos momentos con ellos es realmente hermoso”.