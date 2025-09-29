Cabalgatas en la Patagonia Azul: el secreto mejor guardado entre la estepa y el mar

En Bahía Bustamante, costa sur de Chubut , las travesías a caballo revelan paisajes deslumbrantes, con playas de arena blanca, formaciones rocosas de otro planeta y mucha vida silvestre.

Las travesías a caballo en el Portal Bahía Bustamante permiten adentrarse en una Patagonia distinta.

En el corazón de la Patagonia Azul, 80 kilómetros al sur de la localidad costera de Camarones , en el sur de Chubut , se esconde un universo que desafía las postales tradicionales del sur argentino. Bahía Bustamante emerge como un portal hacia una experiencia única, donde las cabalgatas se convierten en el vehículo perfecto para descubrir una naturaleza generosa y sorprendente.

Las opciones de cabalgata se adaptan a diferentes niveles de experiencia y tiempo disponible. La propuesta más accesible arranca desde la Casa de Piedra , un antiguo casco de estancia reconvertido en centro de interpretación, desde donde los jinetes se adentran en la estepa durante 2 horas recorriendo aproximadamente 9 kilómetros .

El crujir del suelo bajo las herraduras marca el ritmo de una sinfonía natural donde los guanacos observan con curiosidad creciente y los choiques protagonizan una danza caótica pero perfectamente armónica a lo lejos.

Portal Bahia Bustamante - Patagonia Azul - Chubut Bahía Bustamante está entre la localidad costera de Camarones y Comodoro Rivadavia, en el sur de Chubut.

"Durante el trayecto nos encontramos con la estepa hasta llegar a las playas. En el camino se va viendo el paisaje que es cambiante, dinámico y muy lindo", sintetizó Evaristo Ortega, un experimentado guía de estas experiencias únicas, en diálogo con El Sureño.

"Es un lugar increíble y recorrerlo a caballo te cambia la perspectiva", agregó.

Cuando la Patagonia parece el Caribe

La segunda alternativa extiende la aventura a 3 horas y 15 kilómetros de recorrido costero, donde la sorpresa alcanza su punto máximo. Aquí, la Patagonia revela una faceta impensada: playas de arena blanca finísima bañadas por aguas de tonos turquesa que descolocan por un tipo de belleza más propio del Caribe que de este extremo sur del planeta.

Cabalgatas en Bahía Bustamante, Chubut Las playas de la Patagonia que parecen del Caribe, en el Portal Bahía Bustamante, en la costa atlántica de Chubut.

"Mucha gente cuando llega a este punto no lo puede creer. Es cautivante ver la línea azul de la mar contrastada con la suavidad de las playas o, incluso, con la dureza y los paisajes extraños que hacen las rocas de color violeta que hay en la zona", describió Evaristo.

El sendero serpentea entre restingas y albardones hasta alcanzar una playa protegida donde solo el canto de las aves marinas interrumpe el silencio absoluto.

Un santuario de vida silvestre

La riqueza ambiental de este rincón único es un extra que se suma a los paisajes. La travesía conduce hacia la marisma de salicornias, donde las mareas crean espejos naturales entre la vegetación rojiza.

Este humedal se transforma en un escenario en el que las aves playeras protagonizan un festival de movimiento constante, convirtiendo el lugar en santuario de las especies migratorias.

Al decir del guía: "El visitante se va a encontrar con animales que no se encuentran fácilmente, o que tal vez, no se ven en otros lugares del país”.

Bahia Bustamante, Chubut, costa mar Las cabalgatas dan lugar al avistaje de aves marinas y especies que difíccilmente se encuentren en otros lugares de la Argentina.

Para los más aventureros, existe una tercera opción que extiende la experiencia a 6 horas de cabalgata cubriendo más de 20 kilómetros. Esta travesía épica culmina en Punta Esquerra, donde el paisaje adquiere características extraterrestres.

Las formaciones rocosas se alzan majestuosas sobre la costa, creando piletones intermareales donde la vida marina se refugia esperando el regreso de las mareas.

Aquí, la exploración se vuelve un juego de detalles: cangrejos, moluscos y algas que danzan al ritmo del océano.

Las criaturas del mar

Como si la experiencia terrestre no fuera suficiente, el mar aporta su propia narrativa espectacular. Las ballenas, que hasta hace poco representaban una rareza en estas aguas, hoy se dejan ver con frecuencia creciente.

Bahía Bustamante, Chubut, mapa Bahía Bustamante, en Chubut.

Orcas cazando tiburones, lobos marinos descansando sobre las restingas y delfines emergiendo entre las olas, dependiendo la época del año en que se haga la visita, completan un espectáculo en el que la naturaleza se despliega sin reservas.

La sensación que prevalece es la de encontrarse en un territorio donde la vida silvestre fluye generosa y vibrante, sin las limitaciones que impone la presencia humana.

Datos clave

Las cabalgatas se ofrecen en tres modalidades que se adaptan a diferentes perfiles de viajeros. La opción corta requiere aproximadamente 2 horas para cubrir entre 8 y 9 kilómetros, ideal para quienes buscan una primera aproximación al territorio.

La travesía media se extiende durante 3 horas abarcando entre 13 y 15 kilómetros de recorrido costero.

La cabalgata larga demanda 6 horas de duración cubriendo entre 20 y 22 kilómetros hasta alcanzar Punta Esquerra.

Bahia Bustamante - centro de interpretación El centro de interpretación del Portal Bahía Bustamante es el punto de partida de las cabalgatas en sus tres versiones: corta, media y para aventureros (6 horas).

A los visitantes se les recomienda llevar botella de agua, protector solar y anteojos de sol para protegerse de la intensidad patagónica.

El equipamiento recomendado incluye también abrigo o cortavientos, pantalón largo, sombrero o gorra para protegerse del sol.

Además de un celular o una cámara de fotos para capturar los paisajes únicos que ofrece este rincón de la Patagonia Azul, para optimizar la experiencia hay un infaltanble: conviene ir con binoculares que permitan observar la fauna silvestre bien de cerca.

Más información y contacto: [email protected] o al 280 458-9627.