Comodoro Rivadavia: pasó la tarde tomando con un trapito, esperó a que se duerma y lo prendió fuego

El cuidacoches sobrevivió de milagro, gracias a la ayuda de personas que pasaban por el lugar. Al limpiavidrios que lo agredió lo detuvieron a dos cuadras.

La policía de Comodoro Rivadavia recibió un alerta desde el Centro de Monitoreo Urbano: una persona estaba envuelta en llamas en la vía pública (imagen ilustrativa).

Un trapito de Comodoro Rivadavia sufrió graves quemaduras luego de ser rociado con líquido inflamable e incendiado por un hombre con quien había compartido bebidas durante toda la tarde en las calles. El brutal ataque ocurrió el pasado lunes cerca de las 23:20 y la víctima sobrevivió de milagro, gracias a la rápida intervención de personas que pasaban por el lugar y lo socorrieron al verlo tomado por el fuego.

El jefe de la Comisaría Tercera de la ciudad petrolera de Chubut, Tomás Vásquez, informó este martes que el alerta llegó a través del Centro de Monitoreo Urbano , que reportó la presencia de un hombre envuelto en llamas en plena vía pública.

Cuando los agentes de la policía llegaron al sitio del brutal ataque, encontraron que varios transeúntes ocasionales ya habían actuado para apagar el fuego sobre el cuerpo de la víctima.

"Al llegar la comitiva al lugar, se verificó que el hombre ya había sido asistido por ocasionales transeúntes, quienes lograron sofocar las llamas, lo que permitió evitar un daño aún mayor", indicó el jefe policial.

A pesar de las graves quemaduras, el hombre atacado pudo hablar con los efectivos y darles información crucial sobre su agresor. Según relató, había pasado toda la tarde junto a este individuo, consumiendo alcohol y recorriendo la zona en la que se gana la vida como trapito. El momento crítico llegó cuando decidió recostarse a descansar.

"En determinado momento, cuando la víctima se había acostado a dormir, el agresor le prendió fuego", precisó Vásquez sobre la mecánica del violento episodio. Por el momento, no se difundieron datos sobre las posibles causas que podrían haber motivado el ataque, que parecía estar planificado de antemano.

El herido fue trasladado de inmediato al hospital regional de Comodoro Rivadavia, donde este martes seguía internado en la unidad de quemados. Según confirmaron fuentes del centro de salud a ADNSUR, se encuentra fuera de peligro.

Comodoro Rivadavia: detenido a dos cuadras

Con los datos y la descripción que aportó la víctima, la policía activó un operativo cerrojo en las inmediaciones. Minutos después, a tan solo 150 metros del lugar donde se produjo el ataque, los uniformados interceptaron al sospechoso.

Según se informó, el detenido presentaba evidentes signos de haber consumido alcohol, situación que compartía con la víctima al momento de los hechos, según detalló el responsable de la Seccional Tercera.

Hospital de Comodoro Rivadavia El cuidacoches quedó internado con quemaduras en el hospital regional de Comodoro Rivadavia, pero está fuera de peligro.

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron botellas con líquido inflamable, que se presume fue el elemento utilizado para rociar el cuerpo e iniciar el fuego sobre el del cuidacoches, que dormía plácidamente y -presuntamente- bajo los efectos del alcohol.

Los efectivos también incautaron otros objetos que serán analizados como pruebas en el marco de la investigación judicial ya iniciada para esclarecer los hechos y terminar de constatar la particdipación del sospechoso en una agresión de inusitada violencia.

El presunto atacante quedó a disposición de la justicia para que se lleven adelante las actuaciones correspondientes y se determine su situación procesal.

¿En situación de calle?

Consultado sobre el perfil de los involucrados, Vásquez aclaró que no puede asegurarse que ambos se encuentren en situación de calle, aunque reconoció ciertas características compartidas.

"Son personas que eventualmente andan por la ruta limpiando vidrios, pidiendo dinero en semáforos y consumiendo alcohol", describió el jefe policial sobre el contexto en el que se movían tanto la víctima como el agresor.

Este marco de vulnerabilidad social podría haber contribuido al desarrollo del trágico suceso que conmovió a la ciudad petrolera durante la noche del lunes.