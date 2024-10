Tras el viral del intento de secuestro del limpiavidrios en Neuquén, diputado propone solución drástica

El diputado provincial recordó el trabajo con el ex intendente Horacio Quiroga para desterrar de la ciudad a los lavacoches y dijo que se debería repetir.

Tras la viralización de un video que muestra un conflicto entre limpiavidrios en el barrio Confluencia, el diputado provincial por el PRO, Marcelo Bermúdez, reclama una solución a la gran cantidad de trabajadores informales que hay en la ciudad y que, según aseguró, generan inseguridad entre los vecinos. Recordó cuando, junto al ex intendente Horacio Quiroga, resolvieron un problema similar con los lavacoches.

bermúdez.png

"Nosotros asumimos un 10 de diciembre y "Pechi" planteó en marzo del año siguiente terminar con este problema y realmente lo hicimos en 45 días. Con mucha convicción, pudimos eliminar esta actividad que traía muchos problemas a los vecinos de la ciudad porque se veían extorsionados y amenazados por esta gente que obviamente pretendía de manera compulsiva lavar los vehículos a cambio de dinero y se generaban muchos problemas", describió.

Para Bermúdez, los limpiavidrios que hay hoy en la ciudad son un "problema", ya que muchos vecinos se sienten "amenazados por esta situación". "Hay que entender que muchos hechos de inseguridad tienen que ver con esto y, por lo tanto, las autoridades municipales y la Policía de la Provincia del Neuquén tiene que actuar en consecuencia", lanzó.

En declaraciones radiales, el legislador explicó que en muchas esquinas se ven menores de edad que acompañan a los limpiavidrios. Sin embargo, aclaró que eso no justifica que sigan presentes en la calle.

"Tenemos que dar un corte a la justificación, un chico de 10 años puede estar en cualquier lugar menos limpiando vidrios y para eso tiene que haber autoridades municipales y provinciales que se hagan cargo de esa situación, pero lo que no puede pasar es que esté limpiando vidrios. Para gobernar y organizar una sociedad se tiene que tener claro qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y actuar en consecuencia", afirmó.

En 2012, los lavacoches desaparecieron del centro tras la ordenanza. Diario (archivo)

Bermúdez dijo que este tipo de situaciones con tantas personas en las esquinas intentando limpiar vidrios "no ocurre en ninguna otra ciudad organizada, ni en países limítrofes". Y dijo que para dar respuesta a los menores de edad que están en esta situación existen áreas específicas, como organismos de desarrollo social en la Municipalidad y en la Provincia, que pueden cobijarlos de una manera adecuada.

"Pero no se puede permitir que estas personas sigan en las esquinas porque es un foco de inseguridad, y hay que entenderlo así. No tenemos que ideologizar esta situación, hay que resolverla, no permitirla y en los casos en que se necesite resguardo a las infancias, atacarlos desde los organismos y en la actuación de los funcionarios", insistió.

Relevamiento de limpiavidrios

El diputado por el PRO continuó con su paralelismo con su experiencia en el Municipio y recordó que para sacar a los lavacoches lo primero que hicieron fue un relevamiento para ver cuántos eran, dónde estaban y qué situación tenía cada uno. "Ahora habría que empezar por hacer relevamientos y determinar cuántos limpiavidrios hay", dijo.

marcelo bermudez legislador pro neuquen

"Eso es lo primero que hicimos nosotros cuando llegamos a la Municipalidad y nos encontramos con 300 personas que lavaban autos en la ciudad de Neuquén y lo resolvimos en 45 días. Nunca más hubo un lavacoche. Y lo resolvimos sabiendo cuál era la necesidad de cada uno, nos encontramos con gente angustiada porque no tenía trabajo y tenía una familia que sostener y nos encontramos también con delincuentes, con gente que tenía orden de captura y que no entendíamos por qué la Policía mantenía en el centro de la ciudad", relató el diputado.

Bermúdez insistió en que luego de realizar un relevamiento se puede comenzar a actuar para buscar una solución a este conflicto que genera inseguridad entre los vecinos.