Preocupación por la salud del periodista y militante de derechos humanos Walter Pérez

El histórico comunicador neuquino, autor de "Desaparecido en democracia" está en estado delicado tras sufrir hace unos días una descompensación.

El periodista Walter Pérez, comprometido con las causas de los derechos humanos, los movimientos sociales y el pueblo mapuche.

El reconocido periodista Walter Pérez , referente de la comunicación comprometida y titular de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH) en Neuquén, se encuentra en un delicado estado de salud tras haber sufrido una descompensación cardíaca en los últimos días.

Estaba jubilado de la actividad en radio CALF, pero no de la militancia, donde se lo pudo ver hace unos meses acompañando a la Confederación Mapuche de Neuquén, en Casa de Gobierno, durante el reclamo por las personerías a tres comunidades que terminó en un desalojo.

Según allegados que informaron a LMNeuquén , Pérez quedó con graves secuelas tras su descompensación la semana pasada. Su cuadro generó una fuerte preocupación en el ámbito periodístico y militante de la provincia de Neuquén, donde es muy conocido por asistir a casi todas las movilizaciones que se hacen desde los sectores populares, diversidades y espacios de reclamo del pueblo mapuche.

A través de un comunicado oficial, la APDH informó este martes que Pérez "se encuentra internado con un cuadro crítico de salud" y sostuvieron: "Nos mantenemos en vigilia acompañando a sus familiares y atentos a su evolución".

El periodista Walter Pérez presentará hoy su libro en Buenos Aires. (Maria Isabel Sanchez) El periodista Walter Pérez hace más de un década cuando presentó su libro "Desaparecido en democracia".

Es un activo militante y junto a las organizaciones de derechos humanos, acompañó en todas las luchas a las Madres de Plaza de Mayo, Filial Neuquén y Alto Valle, como a Lolín Rigoni e inés Ragni, que fallecieron en estos últimos años. También con Noemí Labrune.

Honda preocupación y reconocimiento a su trayectoria

Colegas, amigos y organizaciones sociales de toda la región empiezan a expresar su acompañamiento y reconocimiento a su trayectoria y destacaron que es uno de esos periodistas que dejan su huella "porque nunca se calló ante las injusticias".

Su estado de salud mantiene en vilo a buena parte del periodismo y de los espacios de derechos humanos del Alto Valle, que piden respeto y envían fuerzas a su familia.