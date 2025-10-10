Di María se enojó con un periodista por las críticas a su esposa y lo defenestró en redes : "Sos un caradura"

El delantero de Rosario Central salió al cruce de un reconocido periodista luego de los polémicos dichos con los que se refirió a su esposa Jorgelina Cardoso.

Ángel Di María no pudo soportar las duras palabras que tuvo un periodista contra su pareja Jorgelina Cardoso . Cansado de las críticas recibidas por parte de un reconocido periodista, el futbolista de Rosario Central y campeón del mundo con la Selección argentina, lanzó un duro comentario a través de su cuenta de Instagram donde defenestró a quien fue critico.

Todo comenzó en respuesta a una publicación de Instagram donde el periodista Toti Pasman esbozó una dura crítica para Jorgelina durante su participación en el streaming Carnaval, por su forma de vivir con intensidad cada partido en el que juega angelito. "No soporto cuando en las transmisiones de los partidos de Rosario Central le pegan a Angelito, le hacen un foul a Angelito, le pasa algo a Di María. O sea, a ver, Jorgelina: es fútbol. Es fútbol, loca. Es fútbol argentino, es parte del juego”, dijo Pasman.

Luego, agregó y la comparó con la esposa de Lionel Messi, Antonela Roccuzzo: "Y yo nunca la vi a Antonela diciendo ‘Qué hijo de puta el rival’ . Bajate de la palmera, Jorgelina. Quién sos vos para decir este es un hijo de puta , este es lo otro, este es lo otro. ¿Quién sos vos, hermana? ¿Quién sos vos?”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carnaval Stream (@carnavalstream)

Al ver estas declaraciones hechas por Pasman, Angelito no dudó en apuntar directamente contra él: “La verdad que no puedo creer la falsedad que tenés. Lo cara dura que sos. Pediste perdón en el avión a mi mujer y a mis viejos solo por que no te quedó otra porque tenías que pasar por donde ellos estaban", recordó sobre un pedido de disculpas y sumó con enojo: "Sos un caradura terrible. Después andas llorando por los canales. Yo te voy a decir una cosa y espero que te quede claro. Con mi mujer no, con mi familia no. Eso jamás te lo voy a permitir sorete. Y la vida da muchas vueltas, por eso se que en algún momento te voy a terminar cruzando. Te mando saludos plasma. Abrazo”.

Di María Pasman

Sumado a él, fue la propia Cardoso quien le envió un duro mensaje en la misma sintonía: “Tenés razón, ‘Tonti’, ¿cómo voy a insultar en la cancha? Una locura lo que hago. El agarrón del cuello es fútbol también, gracias por decírmelo porque pensé que se jugaba con los pies. ¡Tenés tanta razón en esta!”, dijo.

Y agregó: “La próxima vez que me cruces no salgas corriendo como la primera vez en el aeropuerto (arreglándote la corbatita) ni me pidas disculpas por joderlo a Ángel, ni me digas ‘fui un boludo y estoy arrepentido’. No sabía que Maradona te había hecho tanto daño, ¿necesitás ayuda? Contá con nosotros, de corazón te lo digo. Te manda saludos el Pony”.