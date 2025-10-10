Espectáculos La Mañana Paula Bernini La angustia de Paula Bernini por el mal momento de su padre

La reconocida periodista mostró su tristeza a través de sus redes sociales en medio de un drama familiar.







Paula Bernini contó a través de sus redes sociales un duro momento familiar que atraviesa luego de una difícil noticia que requerirá de un camino judicial si así lo desea la periodista. A través de su cuenta de Instagram donde publicó un video donde se la ve consternada por la situación, Bernini contó detalles de lo ocurrido.

"Estoy angustiada por algo que está pasando en mi familia. Mi papá tiene reparto y fábrica de ensalada de frutas desde hace años. Mi papá pensó el producto, lo ideó, lo diseñó y finalmente lo hizo", contó Paula dirigiéndose a sus seguidores.

Por otra parte continuó dando detalles de qué fue lo que ocurrió y despertó enojo y frustración: "Frutitas se llama la ensalada de frutas que hace mi papá. Él hizo el diseño de la letra, el logo y el envase. Ahora resulta que alguien decidió hacer la misma ensalada de frutas. Le robó la matriz a mi papá, por supuesto voy a denunciar a la imprenta, y hoy plagió la ensalada".