Así se suena "In the City" el nuevo lanzamiento de Charly Garcia y Sting

El nuevo título en colaboración con el artista inglés fue publicado este jueves por la noche y ya generó repercusiones positivas.

Los éxitos que ha cosechado a lo largo de su carrera parecen no haberle alcanzado al propio Charly García que continúa agigantando su historia con música nueva y sorprendiendo con su vigencia. Este jueves por fin se puedo conocer la primera obra hecha luego de haber presentado La lógica del escorpión, en septiembre del año pasado.

Tal como se había anunciado con anterioridad ya se puede apreciar el título "In the City" que Charly protagoniza con el artista Sting , nacido en el Reino Unido. El mismo cuenta con un gran videoclip basado en la canción, donde se lo ve a los artistas recorriendo la ciudad, en grabaciones que se hicieron en Buenos Aires y Nueva York.

La nueva versión de la canción "In The City That Never Sleeps” publicada por Charly en 2010, en el álbum Kill Gil, se puede conseguir desde este mismo jueves de forma físico en vinilo simple. Rápidamente alcanzó más de 330.000 visualizaciones en Youtube y cerca de 50 mil comentarios.

“Esta colaboración surgió de forma natural, cuando nos encontramos en los camarines antes de su show en febrero. Siempre fui un gran admirador de su sonido y forma de componer. Era un tema que ya había escrito y que, además de ser en inglés, me pareció perfecto para la voz de Sting en el estribillo. Me emocionó escucharlo en mi canción”, dijo Charly sobre el disco.

Por otra parte, asi se expresó Sting: “Es un honor cantar con Charly, así que fue fácil cantar con entusiasmo y desde el corazón. Fue divertido arreglar y combinar las armonías. Le sirvieron a la canción, pero también fueron un mensaje musical divertido para él".