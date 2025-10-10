Sorpresivo dato en la autopsia de Daiana Mendieta, la joven asesinada en Entre Ríos

Tras la difusión de los resultados, la causa dio un giro. Por ahora hay un solo detenido: un hombre de 55 años que tenía un vinculo con la víctima.

El resultado preliminar de la autopsia a Daiana Mendieta , la joven que fue asesinada en la localidad de Gobernador Mansilla , Entre Ríos, reveló que murió por un golpe en la cabeza y los peritos descartaron que le hayan disparado, escenario inicial que se había planteado en la causa. El caso tiene un solo detenido que se encuentra bajo prisión preventiva.

El estudio fue realizado en la morgue judicial de Oro Verde y allí los profesionales constataron que la víctima murió producto de “un golpe en la cabeza con un elemento contundente y con punta”.

En un comienzo se había sospechado que dicho golpe, por su fisonomía, se trataba de un disparo, sin embargo, los peritos descartaron que se trate de un orificio de bala.

DAIANA ENTRE RIOS

Otro de los resultados que espera la fiscal Emilce Reynoso es las pericias a la camioneta Toyota Hilux blanca del detenido debido a que hallaron allí manchas hemáticas.

La joven fue hallada sin vida el martes en un aljibe camuflado entre ramas, raíces y hojas, a unos 10 metros de profundidad. Mendieta era buscada desde el viernes de la semana pasada. Las autoridades desplegaron un intenso dispositivo de búsqueda que involucró a más de 130 personas, para encontrarla, entre efectivos, cadetes, bomberos, perros de rastreo y drones.

Su cadáver estaba en un camino rural apartado conocido como Los Zorrinos, el cual cruza a la Ruta 12 y está cerca del club de campo El Silencio, a cinco kilómetros del acceso a la localidad de Gobernador Mansilla.

Desaparición y búsqueda

Según se supo, la familia de la víctima denunció su desaparición, luego de que la chica saliera de su casa alrededor de las 19:45 del viernes pasado en un Chevrolet Corsa y perdieran contacto pocas horas después. Según indicaron, la víctima habría estado comunicándose por teléfono con un hombre cuya identidad desconocían. A las 20:02, dejó de responder llamadas y su teléfono perdió la señal.

daiana mendieta desaparecida

Una pista clave para dar con su paradero fue el hallazgo del vehículo de la joven, con las llaves puestas dieron las primeras alarmas, en una zona rural a casi cuatro kilómetros del casco urbano de la localidad entrerriana de casi 2500 habitantes.

La identificación del vehículo intensificó el rastrillaje en una zona sin viviendas ni monte, lo que dificultó la presencia de testigos.

Las condiciones climáticas posteriores a la desaparición, con lluvias que limitaron el tránsito, complicaron aún más la recolección de indicios.

La investigación, coordinada junto a los fiscales Emilce Reynoso y Sergio Saliski, del Ministerio Público Fiscal de Rosario del Tala, abarcaron el análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a posibles testigos y pericias sobre teléfonos y vehículos.

El único detenido

En este contexto, las autoridades detuvieron el domingo a la madrugada a Gustavo “Pino” Brondino, de 55 años, quien mantenía un presunto vínculo con Mendieta y vivía a solo un kilómetro de la víctima. Según informó a Infobae el jefe de Policía del Departamento de Tala, Pedro Silva, el detenido estuvo en contacto con la joven poco antes de su desaparición.

daiana sospechoso detenido

Brondino es el único detenido por el crimen y se negó a declarar. Se le impuso prisión preventiva por el lapso de 90 días.

El trabajador agropecuario de 55 años está detenido al negarse a que se concrete un allanamiento y por ser la última persona que se contactó con la víctima, según supo la agencia Noticias Argentinas.