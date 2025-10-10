Quienes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este finde

Uno de los clásicos de cada fin de semana son las mesazas de la Chiqui y su nieta.

Este fin de semana, las tradicionales mesazas de Mirtha Legrand y Juana Viale ofrecerán una combinación de actualidad y entretenimiento gracias a un seleccionado grupo de invitados provenientes de la política, el periodismo, el espectáculo y la cultura.

El sábado a las 21:30, en una nueva entrega de La Noche de Mirtha, la anfitriona recibirá a Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, abogado de formación y una de las figuras ascendentes en la política nacional con gestión centrada en temas de seguridad y justicia. Compartirá mesa con Cristina Pérez, una de las periodistas más reconocidas de la televisión y la radio y que en los últimos años ha volcado su labor hacía el lado político.

Del mundo de la música llegará Gladys La Bomba Tucumana, ícono popular y una de las voces más representativas de la cumbia de nuestro país, que atraviesa una nueva etapa en su carrera mientras transita el duelo por la muerte de su novio. Estará también Valentina Bassi, actriz multipremiada de cine, teatro y televisión y activista por la inclusión laboral y social de personas con discapacidad, a partir de su experiencia personal como mamá de un hijo parte del espectro autista.

Completa el grupo Marcos Novaro politólogo, investigador principal del Conicet y autor de numerosos trabajos sobre la democracia y la historia política reciente en Argentina.

La mesa de Juana Viale

El domingo, desde las 13:45, Juanita Viale conducirá su habitual almuerzo y lo hará con invitados de lujo. Emilia Mazer, actriz y directora teatral con extensa trayectoria, multipremiada tanto en televisión como en tablas, recordada por ficciones. Del mismo rubro estará Osqui Guzmán, actor y comediante, figura del stand up nacional, que recientemente cobró notoriedad al denunciar públicamente haber sido víctima de violencia policial por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires.

Hernán Piquín, uno de los bailarines de mayor proyección internacional, exintegrante del Ballet Nacional y excampeón de Bailando por un Sueño; Nazarena Di Serio, periodista y locutora conocida por su labor en Canal Trece y TN como “chica del clima” e influencer de actualidad.

Para cerrar y darle un poco de música al mediodía del domingo, Lucho Castro, músico e integrante clave de Banda XXI, grupo cordobés referente absoluto en la movida del cuarteto. De este modo, ambos programas invitan a disfrutar de reportajes, historias de vida, actualidad, humor y un repaso por la cultura nacional durante todo el fin de semana.

Cómo acostumbran, y en año de elecciones, nuevamente optaron por las figuras del mundo de la política combinadas con otras que no son de ese ambiente. En el pasado la fórmula ha ayudado que se generen debates que les han dado buenos números a Mirtha y a Juanita. También gracias a aquellos intercambios que se volvieron virales.