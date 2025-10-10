En 11 imágenes: así comenzó la celebración Centenario por su 103 aniversario
La vecina ciudad festeja por un nuevo aniversario de su fundación. Este viernes fue el primero de los tres días de festejos. Mañana seguirá con homenajes y espectáculos, y el domingo con un desfile.
La celebración de los 103 años de la localidad de Centenario, se inició este viernes a las 18.30 en la plaza San Martín donde se montó un Paseo de artesanos, emprendedores y patio gastronómico con variadas propuestas. Proseguirá hasta el 12 de octubre con la presentación de más de 500 artistas locales y regionales.
Esta tarde, los números artísticos locales comenzaron con la presentación de Tracus Vivo (folklore). A continuación, subieron al escenario las y los alumnos Bianca Cides, Luan Turra y Nahuel Awkafe quienes presentaron su propuesta de Arte Escénico del proyecto Recreo.
Luego fue el turno del Taller de Danzas Afro Latinas junto a Las Cimarronas, coordinadas por la profesora Verónica Parra. Seguidamente, Soledad Di Carlo representó con su canto al CIA, mientras que Baile y Estilo presentó tres coreografías de ballet, danza árabe y urbana.
Más que nunca, se ha querido poner en valor a los artistas locales y regionales, y a niños, jóvenes adultos y adultos mayores que participan de los 62 talleres culturales. Todos disfrutando arriba de un escenario con pantalla gigante, la transmisión en vivo de radio municipal Sayhueque, y el acompañamiento de vecinas y vecinos.
El sábado prosigue a las 9 con el homenaje a los Pioneros en el cementerio local, y desde las 18.30 más espectáculos. Para el domingo a las 16 horas se llevará a cabo el desfile cívico militar.
