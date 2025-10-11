Sigue el viento: el pronóstico para este finde largo en Neuquén capital

Las temperaturas previstas para el segundo día de este fin de semana largo. Cuándo llegan las ráfagas más fuertes de viento.

El fin de semana largo en Neuquén Capital estará fuertemente marcado por la presencia de ráfagas intensas de viento , según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC). Las condiciones actuales para este sábado 11 de octubre de 2025, en Neuquén, muestran una temperatura de 12° y una humedad del 42%.

Aunque las ráfagas fuertes persistirán durante el sábado y domingo, la zona de la Confluencia ya había experimentado condiciones inestables y ventosas previas. Durante el día del viernes, la AIC indicó que el cielo estaría inestable, con una temperatura de 26°, y vientos de 17 km/h con ráfagas de 35 km/h. Sin embargo, la noche del viernes anticipó la intensidad del fin de semana, con un cielo mayormente cubierto, un descenso de temperatura a 4°, y vientos de 49 km/h con ráfagas que alcanzaron los 59 km/h

El primer día del fin de semana largo en Neuquén capital se caracterizará po r un cielo inestable durante el día y ráfagas que se intensificarán notablemente hacia la noche.

Para el sábado 11 de octubre (Día), la AIC proyecta un cielo inestable o "Mayormente Cubierto". La temperatura máxima esperada es de 21°. El viento diurno será intenso, alcanzando los 49 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 57 km/h. Este viento soplará desde el Suroeste (SO) y la presión se situará en 1010 hPa.

La noche del sábado presentará un marcado descenso térmico y un incremento significativo en la intensidad del viento. El cielo pasará a estar despejado y ventoso. La temperatura mínima descenderá hasta los 4°. El viento nocturno se pronostica muy fuerte, a 50 km/h o 62 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 71 km/h o incluso los 73 km/h. La dirección predominante será del Suroeste (SO), con una presión de 1015 hPa.

El domingo llega con el pico de viento

El domingo 12 de octubre, aunque amanecerá despejado, traerá consigo el momento de ráfagas más potentes de todo el fin de semana, esperándose que superen los 75 km/h en la noche.

Durante el domingo 12 (Día), el cielo estará despejado. La temperatura máxima llegará a los 23°. El viento, en comparación con la noche anterior, será más moderado, soplando desde el oeste a 27 km/h , con ráfagas de 34 km/h. La dirección será del Suroeste (SO) y la presión de 1009 hPa.

El mayor punto de atención del fin de semana se sitúa en la noche del domingo. Se espera un cielo parcialmente nublado y ventoso. La temperatura mínima será de 4° ). El viento se intensificará a 49 km/h, con ráfagas extremas que podrían alcanzar los 76 km/h (o 67 km/h según otro registro). El viento será del Suroeste (SO), con una presión de 1010 hPa.

Cómo sigue el tiempo el resto de la semana

Las condiciones de inestabilidad y viento continuarán afectando la Confluencia durante el inicio de la próxima semana, de acuerdo con las proyecciones detalladas por la AIC.

El lunes 13 de octubre comenzará con el cielo mayormente cubierto o Cubierto, con una máxima de 23°. El viento será de 43 km/h, con ráfagas de 60 km/h proveniente del Suroeste (SO). Por la noche del lunes, el cielo estará cubierto (o parcialmente nublado), con temperaturas mínimas de 5°. El viento descenderá a 32 km/h, con ráfagas de 41 km/h. Las proyecciones generales de la zona indican que la máxima del lunes será de 24° y la mínima de 14°.

El martes 14 de octubre, la AIC prevé cielo cubierto, con una máxima que podría alcanzar los 25°. El viento soplará del oeste a 49 km/h (o 38 km/h), con ráfagas de 70 km/h. La máxima general de la zona para el martes es de 27° y la mínima de 12°. Hacia la noche del martes, el cielo estará mayormente despejado, con un marcado descenso térmico a 3°. Los vientos se mantendrán fuertes, a 53 km/h, con ráfagas de 53 km/h, y dirección Oeste (O).

El miércoles 15 de octubre continuará la inestabilidad. Se espera un cielo despejado, con una máxima de 24° El viento será de 31 km/h, con ráfagas de 42 km/h. Por la noche, la temperatura descenderá notablemente a 0°, con cielo mayormente cubierto. El viento será más leve, a 23 km/h, con ráfagas de 39 km/h, proveniente del Suroeste (SO) o Sureste (SE)