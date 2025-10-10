Una reunión clave antes del triple femicidio: las imágenes que comprometen a los prófugos de Florencio Varela

La Justicia analiza un video que muestra a tres de los presuntos implicados planificando el ataque. Dos de ellos siguen prófugos con pedido de captura internacional.

Antes del triple femicidio de Lara, Morena y Brenda en la localidad bonaerense de Florencio Varela , tres de los presuntos autores de los crímenes se reunieron en un encuentro que quedó registrado por una cámara de seguridad. El material, considerado clave por los investigadores, muestra a Florencia Ibáñez —sobrina detenida de Víctor Sotacuro — junto a Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, y su pareja, Alex Roger Idone Castillo.

La grabación, que forma parte del expediente a cargo del fiscal Adrián Arribas, fue incorporada esta semana al caso. En ella se observa cómo los tres sospechosos llegan a un punto pactado a bordo de dos vehículos que luego serían utilizados en el crimen: un Chevrolet Cruze y un Volkswagen Fox pertenecientes a Sotacuro, ambos incautados durante los allanamientos en el barrio 1-11-14.

Las fotos compartidas por Infobae revelan el encuentro previo a la ejecución del plan narco que derivó en el asesinato de las tres jóvenes. Para la Justicia, las imágenes refuerzan la hipótesis de una premeditación organizada .

Los profugos del triple femicidio

El fiscal Arribas confirmó que logró establecer la cronología de los hechos desde el momento del crimen hasta las 48 horas posteriores. “Esperamos cerrar el caso esta semana”, adelantó en declaraciones a la prensa, destacando el valor de las nuevas pruebas visuales para reconstruir el entramado de vínculos entre los implicados.

Dos prófugos con pedido internacional

Valverde Rodríguez e Idone Castillo, quienes aparecen en la secuencia registrada, son actualmente dos de los tres prófugos que buscan las autoridades por el triple femicidio.

El primero, conocido como “Chuman”, es tío de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, e integra la banda “La Jauría”. Tiene antecedentes por un homicidio ocurrido en Perú el 13 de julio de 2012 y, según los registros migratorios, realizó varios viajes a la Argentina. En uno de ellos, el 28 de agosto pasado, fue captado por cámaras de seguridad ingresando a Buenos Aires junto a su sobrino y su hermano Luis, vía Buquebús.

Los profugos del triple femicidio (1)

La declaración de la imputada Celeste Magalí Guerrero permitió incorporarlo formalmente a la causa. La mujer lo identificó durante su indagatoria al reconocerlo en una fotografía como “uno de los sujetos que tenían guantes de látex” la noche del crimen. Según su relato, lo vio cuando dejaba en su casa a los presuntos narcos a los que había alquilado una propiedad por mil dólares para una supuesta fiesta.

Por su parte, Alex Roger Idone Castillo —pareja de la detenida Florencia Ibáñez— enfrenta una orden de captura internacional emitida por Interpol. En Perú fue hallado en posesión de 51 kilos de cocaína, motivo por el cual no puede regresar a ese país sin quedar detenido.

En el caso argentino, Idone es señalado como el hombre que acompañaba a Sotacuro e Ibáñez en el Volkswagen Fox blanco. En sus declaraciones a la prensa, antes de ser arrestada, Ibáñez intentó ocultar la identidad de Idone, a quien presentó como un supuesto amante llamado “Diego”. Sin embargo, los investigadores confirmaron su verdadera identidad al cotejar registros migratorios y comunicaciones previas al crimen.

Los profugos del triple femicidio (2)

El avance de la investigación

Con las nuevas imágenes, los fiscales consideran que el caso está próximo a esclarecerse. El video no solo permite confirmar vínculos entre los sospechosos, sino también reforzar la hipótesis de una planificación narco detrás de los asesinatos.

Mientras la Justicia avanza en el análisis de los teléfonos incautados y las rutas de los vehículos, continúa la búsqueda internacional de Valverde Rodríguez e Idone Castillo. Ambos están acusados de haber participado activamente en el triple femicidio que conmocionó a Florencio Varela y expuso una trama criminal transnacional con ramificaciones en Perú y Argentina.