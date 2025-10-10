Cuánto declararon los diputados nacionales neuquinos sobre sus patrimonios: autos, casas y depósitos

La organización Chequeado analizó las declaraciones patrimoniales 2024 de los diputados. Cuánto tienen los representantes de Neuquén.

Un informe de la organización Chequeado reveló el patrimonio que declararon los diputados nacionales.

La Cámara de Diputados de la Nación está integrada por 257 legisladores de todo el país , quienes deben presentar cada año una declaración jurada patrimonial ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el plazo para los reportes correspondientes a 2024 venció el 31 de julio, pero hasta el 30 de septiembre.

Según un relevamiento de la organización Chequeado, que realizó un extenso análisis, sólo 199 diputados habían cumplido con esa obligación . Otros 58 legisladores nacionales aún no habían presentado sus declaraciones.

El informe, elaborado a partir de la descarga y análisis automatizado de los documentos en formato PDF mediante un código en "R" (lenguaje de programación encriptado), permitió construir una base de datos pública con el patrimonio declarado por cada legislador y sus bienes detallados: inmuebles, vehículos, depósitos bancarios y dinero en efectivo.

Organización Chequeado La organización Chequeado analiza el discurso público y tiene un lineamiento para combatir la desinformación.

Chequeado identificó que el patrimonio promedio declarado por los diputados nacionales supera los 70 millones de pesos, aunque existen casos muy dispares. Algunos legisladores informaron menos de un millón de pesos, mientras que otros superan los 500 millones.

Los formularios publicados permiten observar también grandes diferencias entre provincias y bloques políticos, así como entre quienes tienen bienes en dólares o propiedades en el exterior.

La información completa puede consultarse en la plataforma interactiva de Chequeado, donde se listan los patrimonios, los tipos de bienes y si el diputado cumplió o no con la presentación anual.

Los diputados neuquinos y su patrimonio

En el caso de Neuquén, se pudo conocer el patrimonio de los representantes en la Cámara Baja con su declaración jurada correspondiente al cierre del año 2024. Según el relevamiento, los patrimonios informados son los siguientes:

Pablo Todero, diputado nacional por Unión por la Patria, declaró un patrimonio total de $214.429.304. Entre sus bienes figuran varios lotes en Neuquén capital -algunos valuados en más de 60 millones de pesos-, una RAM Rampage 2024 valuada en $50,3 millones, una camioneta Nissan Frontier, una moto Ducati Monster 821, depósitos bancarios en pesos y dólares, y efectivo por $10.290.000 en moneda dólar. También declaró un bote semirrígido y bienes del hogar por casi $10 millones.

En tanto que la diputada nacional por Unión por la Patria (pero alineada a La Neuquinidad) Tanya Bertoldi, declaró un patrimonio de $83.005.922.

Posee tres inmuebles, según el informe: un departamento con cochera en Neuquén, un lote en Cipolletti y una casa en Centenario, además de dos vehículos, un Volkswagen T-Cross y una Ford Territory. Incluye depósitos bancarios por casi $5 millones, efectivo en pesos ($8 millones) y dólares ($5,3 millones), créditos ante la AFIP y bienes del hogar valuados en $2,5 millones.

Diputados neuquinos.PNG Los cinco diputados nacionales que representan a la provincia de Neuquén.

También, Osvaldo Llancafilo del Movimiento Popular Neuquino, declaró que su patrimonio asciende a $79.471.705. Entre los bienes figuran una casa en Neuquén, terrenos rurales en Allen y en la capital neuquina, un lote en Villa Pehuenia, una Toyota SW4 valuada en más de $41 millones, depósitos bancarios por $12,8 millones y bienes del hogar por $2,1 millones.

Nadia Márquez de La Libertad Avanza declaró un patrimonio de $35.632.796. Sus bienes incluyen una Volkswagen Tiguan 2019 valuada en $20,6 millones, depósitos en pesos por más de $4,5 millones, efectivo en dólares por $10,3 millones, y cuentas en plataformas de pago.

Pablo Cervi (Liga del Interior– La Libertad Avanza) declaró un patrimonio total de $2.260.596.129, compuesto por una amplia variedad de bienes en el país. Entre ellos figuran inmuebles en Neuquén capital, Senillosa, San Patricio del Chañar, Añelo y la Ciudad de Buenos Aires, que incluyen lotes, casas y departamentos con valores que van desde los $400.000 hasta los $98,2 millones, además de terrenos rurales que superan los 200.000 metros cuadrados en algunos casos.

El empresario frutícola también posee vehículos como una Jeep Wrangler Rubicon 2017 valuada en $46,8 millones, una Toyota Hilux 4x4 2010 de $14,2 millones y un Toyota Corolla Cross 2024 de $33 millones, además de una lancha de motor registrada en el país por $359.529.

En cuanto a sus activos financieros, declaró $62,4 millones en efectivo en dólares, depósitos en cuentas locales por más de $4,7 millones, créditos por $17 millones, participaciones en fideicomisos y títulos públicos, y acciones en la firma Mario Cervi S.A. por $1.650.682.813, que representan la porción más significativa de su patrimonio. También consignó participaciones en empresas como Neufrut, Neuin y Dos Ríos, además de bienes del hogar valuados en $18,4 millones.

Diputados: transparencia y diferencias

El informe de Chequeado.com hace hincapié en la transparencia patrimonial como herramienta de control ciudadano sobre los funcionarios públicos.

Aunque todos los diputados neuquinos cumplieron con la presentación en término, el estudio señaló que aún hay un 23% del total de legisladores nacionales que no publicó su información patrimonial a la fecha del relevamiento.

Las declaraciones juradas completas pueden consultarse en el sitio web de la Oficina Anticorrupción, donde están disponibles por número de CUIT y año de presentación. Las declaraciones se pueden consultar aquí.