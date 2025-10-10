El posteo romántico de Pedro Rosemblat por el cumpleaños de Lali

Lali Espósito y Pedro Rosemblat conforman, sin lugar a dudas, una de las parejas más llaman la atención de la audiencia en toda la farándula argentina. Si bien se dedican a diferentes ámbitos, la artista y el conductor han logrado amalgamar sus vertiginosas vidas y no tardaron en convertirse en una dupla admirada por todos.

Lo cierto es que, este viernes 10 de octubre, la intérprete de "Fanático" está cumpliendo sus 34 años y su novio no dudó en desplegar todo su romanticismo, sin ser el clásico empalagoso. Primeramente, compartió una foto de Lali junto a uno de sus gatos y escribió: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana", compartió el joven referente del peronismo, acompañando el mensaje final con un emoji de corazón.

Luego, compartió un romántico y sensual video juntos, donde se puede ver a la estrella mundial envuelta en los brazos de Rosemblat, mientras se demuestran todo el amor que se tienen con besos y palabras en la playa. Allí, colocó la breve pero contundente frase "Te amo" y arrobó a su novia, de quien afirma estar profundamente enamorado.

image

La historia de amor entre Lali y Rosemblat se gestó inicialmente a través de las redes sociales y el "algoritmo" de internet. Según ha contado la propia cantante, ella había visto contenidos de Pedro y le había llamado la atención. El acercamiento inicial ocurrió cuando la cantante se animó a dejarle un "chiste picante" en tono de broma a uno de sus posteos. El conductor le respondió, dando pie a una serie de mensajes que continuaron de forma casual.

Finalmente, el primer encuentro en persona se dio gracias a que ambos tenían amigos en común. El dueño del streaming Gelatina reveló que, de hecho, Lali fue quien le escribió primero y que su primer beso fue en España. Aunque los rumores de su relación ya circulaban a fines de 2023, la pareja decidió oficializar su noviazgo publicando románticas fotos juntos en la playa a principios de febrero de 2024. Desde entonces, mantienen su relación, la cual intentan preservar de la exposición mediática.

Pedro Rosemblat comparó su deseo de casarse con un palo a Javier Milei

Pedro Rosemblat salió al cruce de las versiones que sostienen un posible casamiento con su novia Lali Espósito luego de un llamativo posteo que realizó la artista en sus redes sociales. Posteriormente a las palabras de la artista que negaron la posibilidad de concretar en la unión a través de la iglesia, Rosemblat habló con el programa Desayuno Americano sobre los rumores y lanzó un picante comentario contra el presidente de la Nación Javier Milei.

Rosemblat casamiento

Al ser consultado si existía el deseo de casarse con la artista, Pedro afirmó: "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes".

Más tarde afirmó si ve al casamiento como algo lejano o si realmente puede pasar. En su respuesta, Rosemblat apuntó contra el presidente Milei: "Las dos cosas. Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida".