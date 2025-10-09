Los excompañeros de Ariel Ansaldo cargaron contra él tras su salida de Cuestión de Peso

Tras la renuncia en vivo del ex Gran Hermano al reality de salud, el resto de los participantes salieron a romper el silencio.

La sorpresiva renuncia de Ariel Ansaldo , más conocido por los televidentes como Big Ari, al reality Cuestión de Peso sigue generando repercusiones. Luego de que el ex participante de Gran Hermano 2022 decidiera abandonar el programa entre lágrimas y en pleno programa en vivo, varios de sus compañeros hablaron en Puro Show y contaron cómo vivieron el momento desde adentro.

El primero en pronunciarse fue Agustín “El Colo” Serenellini, quien aseguró que la decisión de Ariel no lo sorprendió para nada: “No sorprendió, porque venía amagando. Ya pasó dos o tres veces que amagó, en esta se enojó un poco más. Me da la sensación de que está arrepentido, pero es su decisión. Creo que se cansó de la rutina, no es fácil, todo el día con una rutina de dieta y ejercicios”.

Por su parte, Yael se mostró más crítica respecto a la forma en la que su ex compañero decidió irse del ciclo: “A mí me sorprendió bastante. Él ya se quería ir, te digo la verdad, no aguantó el tratamiento. Se notó, por lo poco que lo conozco, que estaba muy enojado. No estuvo bien lo que hizo, no fue la forma de actuar. Más hablar así de la clínica que lo ayuda. Estamos en un lugar donde no puede estar cualquiera, tenemos lugares que para nosotros son oro. Actuar de la forma que actuó no está bueno. Para mí le ganó la enfermedad y buscó una excusa para irse”.

A su vez, desde una mirada más empática, Nahuel Mansilla contó que sintió tristeza al ver la partida de su compañero de reality: “Me sentí triste ayer cuando se fue. Estuvimos intentando convencerlo, le mandamos mensajes, pero somos grandes y cada uno sabe lo que hace. Él quería hacer su propio tratamiento, me lo dijo el primer día, y acá estamos para que nos marquen lo que tenemos que hacer. Hay muchos a los que no les gusta que les digan lo que tienen que hacer”.

Finalmente, Julián Ocampo analizó el episodio como un impulso del momento: “Entiendo que fue un momento de calentura, de enojo. Pero fue su decisión, no lo esperábamos. Es cierto que tenía cierta incomodidad en la clínica, salía mucho y se iba. Ojalá que vuelva, es un tema de salud y de calidad de vida. Si lo piensa en frío puede cambiar de opinión”.

A pesar del impacto que causó su salida, todos coincidieron en que Big Ari podría reconsiderar su decisión con el paso de los días. Mientras tanto, Cuestión de Peso continúa su curso con el resto de los participantes, enfocados en su proceso de recuperación y acompañamiento profesional.

Ariel Ansaldo renunció a Cuestión de Peso en medio de un escándalo y tras un enfrentamiento en el aire con Sergio Verón. El exGran Hermano decidió dejar el ciclo y reclamó más atención por parte de los responsables del programa y la clínica que encabeza el doctor Alberto Cormillot.

El participante demostró su enojo al aire donde pidió un cambio de nutricionista que, según él, no fue realizado. “Dos meses hostigándome y no miento. Nada es lo que parece en la clínica por momentos y yo no encajo”, dijo antes de renunciar en pleno aire.

“Una frase que fue la que le molestó a toda la clínica del doctor Comillot, fue la de ‘nada es lo que parece en la clínica’”, relató Pampito en Puro show sobre la problemática.