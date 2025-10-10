Así luce Arturo, el perro de Gran Hermano, a dos años de su adopción

Martín Ku , protagonista de la edición 2023 de Gran Hermano , asistió con Arturo, el perro que adoptó durante su participación en el reality de Telefe, a un evento que reunió a famosos con mascotas el pasado fin de semana.

Además del Chino de GH y Arturo, las actrices Micaela Riera y Ailín Giacoboni, el chef Paco Almeida, y los ex participantes de Gran Hermano Catalina Gorostidi, Bautista Mascia y Kheila Sosa disfrutaron con sus mascotas de la tercera edición del Festival Mascotear en los Bosques de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.

Fue Arturo quién se robó las miradas en el evento de mascotas. Y a dos años de su aparición en la televisión, podemos conocer cómo se encuentra el canino que se robo el corazón, no solo de Martín Ku, sino de todos los seguidores del reality de la casa más famosa del país, conducido por Santiago del Moro y del cuál ya se confirmó una nueva edición para inicios del año que viene.

image

Quien se hizo conocido en Gran Hermano como "El Chino", fue sin dudas uno de los protagonistas de aquella edición del programa que también hizo muy famosa a Furia. De hecho, muchos analistas lo daban como ganador. Así y todo, no logró llegar a la final, pero quedó en el corazón de los fanáticos del reality show.

En una íntima charla que compartió luego de abandonar la casa más famosa del país, el Chino habló de su nuevo mejor amigo. De cómo fue conocerlo, de los cuidados que tuvo dentro del programa y el reencuentro tras su salida de Gran Hermano.

Martín Ku y sus sensaciones acerca de la adopción a Arturo

"¡Sí, Arturo! Él entró y me eligió. Fue una súper conexión y la necesitaba porque había momentos que estaba más decaído. Me estaba aburriendo mucho y la entrada de él me ayudó mucho. Era levantarme en la casa y sentir que tenía una compañía a toda hora", recordó acerca de la entrada del canino. Además, Martín Ku reconoció la importancia que tuvo para él en un momento delicado de la competencia.

image

"Mientras estuvo en la casa Arturo fue comentado. Muchos pedían que lo sacaran porque no estaba en un lugar apto", le comentó el periodista. "Sí, me enteré. Respecto a eso dentro de la casa vivimos otra cosa. Es cierto que había mucho griterío y él podía no pasarla bien, él se iba más lejos. Arturo tuvo todos los cuidados dentro de Gran Hermano: comida, agua, un techo y muchísimo cariño. Además de tener un parque tenía paseadores. Él la pasó bien", respondió el ex participante del reality.

"Sí, estaba desesperado por verme. Apenas me vio bajar del auto me empezó a saltar. Fue hermoso. Estoy sin palabras... Ya está conmigo y vamos a vivir juntos. Muchos de los exparticipantes ya me dijeron que tienen ganas de verlo", comentó acerca de cómo fue el emotivo reencuentro una vez que el Chino abandonó la casa más famosa del país a través del voto del público seguidor del reality.