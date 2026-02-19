Cuánto gana un participante de Gran Hermano por semana

El 23 de febrero comienza la Generación Dorada del reality más visto de Telefe y se conoció el monto que cobrarán los hermanitos por permanecer en la casa.

La expectativa crece ante el inminente inicio de la nueva edición de "Gran Hermano", denominada "Generación Dorada" , que promete revolucionar la pantalla argentina.

Santiago del Moro, conductor del ciclo, adelantó que esta temporada contará con una estructura renovada, tecnología de última generación y reglas nunca antes vistas. El despliegue comenzará con un debut extendido de dos noches, los días lunes 23 y martes 24, para completar el plantel de jugadores que, por el momento, no trascendió cuántos serán.

De cara al gran debut por la pantalla de Telefe y conviviendo con las últimas ediciones de MasterChef Celebrity, se supo cuánto ganará cada participante por semana de permanencia en el reality más visto de la televisión.

Desde el ingreso a la casa cada jugador cobrará por semana $137.000, es decir, $528.000 por mes en caso de permanecer ese tiempo. La información fue confirmada por el periodista Santiago Sposato en el programa de streaming Ya fue todo.

La reacción en las redes sociales no tardó en llegar y entre los varios comentarios hubo exparticipantes que contaron su experiencia. “Siempre fue así. Yo estuve en gh2007 y se pagaba igual de poco. La diferencia la haces afuera de la casa con los actos de presencia”, escribió Vanina Gramuglia.

Por su parte, Fran Mariano, participante de Cuestión de Peso contó su experiencia. “A mi me pagaban 900 por mes, 80 mil de ahora por mes”.

Qué son la "puerta roja" y la "placa planta" en Gran Hermano

A diferencia de años anteriores, la producción decidió imprimirle un ritmo frenético desde el arranque, con la primera gala de nominación programada para el miércoles 25. La casa fue reformada íntegramente, integrando áreas interactivas y un diseño que rinde homenaje a la identidad histórica del exitoso formato. Este espacio renovado busca potenciar la convivencia y generar nuevas alternativas estratégicas para los participantes seleccionados.

Uno de los cambios más comentados es la introducción de la "puerta roja", un elemento cargado de misterio que promete alterar el destino de los jugadores. Según el propio conductor detalló en sus redes sociales, este acceso será protagonista de momentos determinantes para la competencia. Sobre este nuevo y enigmático componente, el presentador adelantó lo que ocurrirá: “Pasarán muchas cosas, buenas y no tan buenas”.

Otra herramienta inédita que debutará en esta edición es la "placa planta", diseñada para combatir la inactividad dentro del juego. Este mecanismo permitirá que los propios participantes voten la salida de aquellos compañeros que consideren que no están aportando a la dinámica del reality. La regla otorga un poder sin precedentes a los convivientes restando, en situaciones específicas, la intervención directa del público.

Aunque la cantidad exacta de ingresantes se mantiene bajo estricta reserva, se confirmó que serán más de 24 las personas que crucen el umbral. El proceso de selección fue riguroso y se extendió hasta último momento para garantizar perfiles interesantes y diversos. El animador fue enfático al aclarar que no habrá celebridades, centrándose exclusivamente en personas anónimas con historias de vida impactantes.

El equipo de analistas que acompañará las galas también presenta novedades, combinando figuras clásicas con nuevas incorporaciones que aportarán perspectivas frescas al debate. Nombres como Laura Ubfal, Gastón Trezeguet y Sol Pérez liderarán el panel, sumando a cronistas y especialistas en redes sociales. Sin embargo, no todas son buenas noticias en el armado del equipo, ya que una figura muy querida quedó fuera del proyecto.