Pedro Rosemblat comparó su deseo de casarse con un palo a Javier Milei

El novio de Lali Espósito se refirió a un posible casamiento en el corto plazo tras ser consultado por la prensa.

Pedro Rosemblat salió al cruce de las versiones que sostienen un posible casamiento con su novia Lali Espósito luego de un llamativo posteo que realizó la artista en sus redes sociales. Posteriormente a las palabras de la artista que negaron la posibilidad de concretar en la unión a través de la iglesia, Rosemblat habló con el programa Desayuno Americano sobre los rumores y lanzó un picante comentario contra el presidente de la Nación Javier Milei.

Al ser consultado si existía el deseo de casarse con la artista, Pedro afirmó: "No, para nada. No sé de dónde salió lo del casamiento. Ella fue a lo de un diseñador a buscar un vestido para el Vélez y un tweet, supongo, se convirtió en rumor y el rumor se convirtió en expectativa. Pero no, no, no. Nunca estuvo en los planes".

Más tarde afirmó si ve al casamiento como algo lejano o si realmente puede pasar. En su respuesta, Rosemblat apuntó contra el presidente Milei: " Las dos cosas . Lo veo como algo lejano y como algo que puede llegar a pasar. Milei es Presidente. Puede pasar cualquier cosa en esta vida".

Rosemblat casamiento

La foto de Lali Espósito que había encendido rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Los fanáticos de Lali Espósito no aguantan y quieren saber más detalles sobre el "enigmático" posteo que subió un taller de alta costura a las redes sociales en medio de los rumores entre un posible casamiento con Pedro Rosemblat en una relación que parece fortalecerse cada día que pasa.

Los rumores tomaron fuerza en el último tiempo luego de que su hermana Anita deje entrever la posibilidad durante su participación en el programa Patria y Familia que se emite por el streaming LUZU TV. Todo surgió cuando en la mesa se analizaba el anuncio de boda que hicieron Taylor Swift y Travis Kalce, jugador de fútbol americano. En medio de las diferentes opiniones se Anita comparó la relación de Lali: ¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?”.

Más tarde el Atelier Iara Alta costura compartió en su cuenta de Instagram una imagen de la artista junto con el dueño del lugar en una situación que sorprendió a los fanáticos. "No puedo contar nada, pero Lali pasó por el Atelier”, escribió la cuenta junto a dos imágenes donde se muestra con el dueño del local.

Lali-Atelier

Detrás de ella puede verse colgado distintos vestidos de novia lo que generó más atención en los fanáticos pero, sin embargo, también se exhiben otras prendas más casuales para eventos o incluso que podría utilizarse en el certamen La Voz. Finalmente su pareja confirmó que se trata de un vestido utilizado en los show hecho en el estadio de Vélez Sarsfield.

Hacl algunos días la cantante desmintió las versiones tras ser consultada por la prensa a la salida de un teatro tras ver a Moria Casán: “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”.