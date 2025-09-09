Lali Espósito fue letal al referirse a su boda con Pedro Rosemblat

La cantante que la rompió en el estadio Vélez charló con LAM (América) y habló de su presente amoroso con el conductor de Gelatina.

Lali Espósito la rompió en su último concierto en el Estadio Vélez y se prepara para su quinto show convirtiéndose en la primera mujer argentina en lograr este récord.

Más enamorada que nunca de Pedro Rosemblat, la cantante fue vista, en las últimas semanas, en un taller de alta costura y la foto que se viralizó en las redes sociales generó todo tipo de especulación.

Rápidamente las redes hablaron de casamiento entre la artista y el conductor de Gelatina. Sin embargo, este lunes, en LAM (América) Espósito se refirió a esos rumores y fue letal al hablar de la posibilidad de casarse.

“Ni en pedo me caso. Ay, no, un gastadero de dinero, al pedo una noche”, lanzó entre risas, mostrando que no tiene ningún tipo de intención de pasar por el altar.

Aunque no está en los planes inmediatos, Lali aseguró que disfruta mucho de asistir a ellos. “Amo ir a los casamientos de mis amigos que se casan, adoro. Yo estoy bábara y Pedro también, así. No, no, no. Prefiero probar un traje de show, chicos”, contó la artista de 33 años.

Acto seguido, aclaró: “Hoy no, hoy no. Nunca digo nunca nada, pero hoy en día no es un deseo casarme”.