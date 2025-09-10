Fecha confirmada: cuándo y dónde se podrá ver Homo Argentum en streaming

La película protagonizada por Guillermo Francella es un fenómeno en el cine y ya tiene fecha de desembarco en la pantalla chica.

Homo Argentum, la película que protagoniza Guillermo Francella bajo la dirección de Mariano Cohen y Gastón Duprat es un éxito en la pantalla grande y desembarca en los próximos meses en el streaming.

Con más de un millón y medio de espectadores, el filme de Francella en la que encarna a 16 personajes bien argentos llegará al formato digital. Tras semanas de especulación y en medio del éxito que tuvo el filme en los cines argentinos se demoró el lanzamiento oficial.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció la fecha oficial y será el 19 de diciembre . El filme que despertó al mismo tiempo, una serie de criticas al actor e incluso cruces con Pablo Echarri por el cine argentino, estará disponible exclusivamente en el catálogo de la plataforma Disney+.

La compañía es la única que tiene los derechos para su difusión digital ya que también es la distribuidora local del filme. La plataforma es paga y tiene una suscripción mensual que tiene un costo desde los $9.999 en adelante según los servicios que el usuario requiera.

La película que es un éxito en la taquilla argentina tuvo su estreno en los cines de Chile y Uruguay. Además , continuará su recorrido de lanzamientos en pantallas grandes como Perú (23 de septiembre), Ecuador (16 de octubre) y Brasil (20 de noviembre).

De qué se trata la película

Para Francella fue un claro desafío entendiendo que en el cine argentino es una propuesta inédita y que exige un nivel superior de actuación al tener que interpretar 16 personajes en historias independientes dentro de una película. Todas las historias retratan distintas características del ciudadano argentino con humor pero también con una crítica que pone a reflexionar a los espectadores.

Si bien son 16 los personajes que muestra la película, el equipo trabajó en 40 historias diferentes que fueron filtradas para seleccionar las más representativas. Entre las representaciones que se pueden distinguir en los avances se ve que Francella interpretó el papel de director de cine, empresario, arbolito, padre, sacerdote y hasta Presidente.

Más allá del rol protagónico de Francella participan figuras como Eva de Dominici, Dalma Maradona, Migue Granados o hasta MIlo J. Si bien aún no se estrenó la primera etapa, el actor no descartó una segunda película