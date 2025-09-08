Marcelo Tinelli hará streaming con su hija y otros famosos

El conductor tenía pensado regresar a la televisión, pero la falta de presupuesto obligó a que vuelva en otro formato.

Marcelo Tinelli se alejó de la televisión y apuesta a un nuevo formato que saldrá al aire en los próximos días. El conductor más famoso de la televisión aceptó ser parte de Carnaval Stream , el servicio de streaming que tiene a Jorge Rial , Viviana Canosa, Alejandro Fantino y Fabián Doman.

Después de varias idas y vueltas, el conductor firmó para ser parte del ciclo y no estará solo. Su hija Candelaria se sumará en la conducción del programa como así también Fede Bal, Carla Conte, Sabrina Rojas y Pachu Peña.

En cuanto a cómo será el formato se desconoce la información y, según trascendió, Tinelli irá los martes y los miércoles a las 20. La cuota de humor no faltará en el programa y también se sumará Iván Ramírez como humorista.

La idea del canal de streaming es que Marcelo salga al aire a mediados de septiembre. Si bien no se sabe el nombre del programa y todo se mantiene en completo hermetismo, la propuesta combinará entretenimiento, actualidad y mucho humor.

En paralelo, graba la segunda temporada de Los Tinelli para la plataforma Prime. La serie “Los Tinelli” estrenó en enero de 2025 con poco éxito en la pantalla pese a las expectativas y en cada capítulo el conductor y su familia abrieron las puertas de su “intimidad” en un intento de seguir vigente.

Marcelo Tinelli.jpg Marcelo Tinelli

Por el momento no hay fecha de estreno y se cree que sea para el segundo semestre del 2026 y la plataforma le pidió a Tinelli estricta confidencialidad.

Por qué Tinelli no vuelve a la televisión

Marcelo Tinelli tenía muchas ganas de volver a la televisión con los 20 años del Bailando. Sin embargo, los altos costos de emisión del programa frenarían esta posibilidad y el conductor cada vez está más afuera de la televisión.

Marina Calabró reveló en Lape Club Social Informativo (América) el motivo por el que el canal del cubito no lleva adelante el regreso del clásico ciclo de Tinelli. “El principal problema del Bailando es la plata”, contó la periodista y anticipó el costo millonario que tiene el programa por día.

El programa, según contó Calabró, cuesta entre “75 y 80 millones de pesos por día” sin tener en cuenta los honorarios del conductor. “Muchos costos están estandarizados”, advirtió Marina ante la sorpresa de Sergio Lapegüe quien quiso saber si este costo puede ser costeado con publicidad. “No hay manera de financiar”, sentenció.