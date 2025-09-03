Jorge Rial y Mauro Federico en Diputados: anunciaron más pruebas de corrupción del Gobierno

Los periodistas fueron invitados a la comisión Libertad de Expresión, tras el allanamiento que se realizó por los audios filtrados que salpican a Karina Milei y otros funcionarios.

El Gobierno Nacional solicitó un allanamiento en los estudios de Carnaval Streaming. Apuntan a Jorge Rial y Mauro Federico , figuras de ese canal, tras la filtración de los audios que vinculan a la Secretaria General de la presidencia, Karina Milei , con el presunto cobro de coimas en la ANDIS.

En este sentido, en la Cámara de Diputados se llevó a cabo este martes la comisión de Libertad de Expresión -la cual estuvo un año clausurada- en la que legisladores se autoconvocaron para denunciar las medidas del gobierno de Javier Milei que buscan silenciar a la prensa.

En el inicio de la reunión, el vicepresidente de la Comisión, Christian Castillo (Frente de Izquierda), cuestionó: "Hace un año que la diputada Emilia Orozco no convoca a la Comisión de Libertad de Expresión. Es un modus operandi del oficialismo". A su turno, la diputada de Unión por la Patria , Carolina Gaillard , advirtió: "En nombre de la libertad estamos sufriendo la censura" .

Días atrás, Rial denunció en su programa en Radio 10 que fue víctima de una intimidación cuando se encontró con un Falcon verde en la puerta de su casa. El periodista culpó por este accionar al gobierno actual, ya que consideró que "es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura".

En este sentido, el periodista reveló que la presencia de este vehículo la sintió como "una advertencia", luego de la filtración de audios vinculados a Karina Milei en el canal de streaming Carnaval. Este martes en la Comisión, adelantó que tiene más pruebas sobre la supuesta corrupción en ANDIS.

Las pruebas contra el Gobierno, Jorge Rial dijo estar dispuesto a "compartirlo con la Justicia"

"No solo son audios, tenemos documentación de cómo se incentivaba a los empleados de la repartición a bajar subsidios y el que más bajaba más plata se llevaba. Lo tenemos registrado y lo vamos a mostrar", expresó Rial durante la reunión con los diputados.

"Lejos de callarnos, mañana vamos a mostrar públicamente más investigaciones sobre esto. Estamos dispuestos a compartirlo con la Justicia y cualquiera de ustedes que lo quiera tener", aseveró. A su vez, el periodista de C5N agradeció la presencia numerosa de diputados de la oposición, y reclamó que se "despierten como nos despertamos nosotros".

Por su parte, el periodista de Data Clave y Carnaval Streaming, Mauro Federico, también habló en la Comisión y expresó: "No tengo ningún contacto con algún servicio de inteligencia bolivariano y al único ruso que conozco es a Ricardo Zielinski cuando dirigió Racing".

Luego, relató: "Nosotros investigamos con la espalda de este tipo, que tiene dos huevos como dos melones, y se bancó todas las presiones. Si no hubiera sido por Jorge yo no tendría trabajo hoy. Jorge puso el cuerpo, nos bancó", le agradeció.

"Nunca negociamos una información porque nosotros no vendemos silencio. Nuestro trabajo es construir noticias. No tengo nada que ocultar. Soy un laburante y hago bien mi laburo, por eso molestamos”, manifestó.