El conductor denunció públicamente que fue víctima de una intimidación en su vivienda. En su programa radial, reveló detalles de esta amenaza.

El periodista Jorge Rial denunció públicamente que fue víctima de una intimidación en la puerta de su casa. Según relató, al llegar a su domicilio encontró estacionado un Ford Falcon , un vehículo históricamente asociado a los secuestros y desapariciones durante la última dictadura militar en Argentina.

" Me dejaron un Falcon en la puerta de mi casa . Claramente, no es casualidad", expresó Rial, quien compartió imágenes del auto en sus redes sociales y lo definió como un mensaje cargado de connotación mafiosa. Según explicó el conductor de radio y en C5N, la situación ocurrió en horas de la noche, cuando regresaba de una jornada laboral. "Abrí la puerta y vi el Falcon estacionado. Fue un shock. Lo sentí como una advertencia ", afirmó.

En diálogo con distintos medios, Rial remarcó que la amenaza no solo lo afecta a él en lo personal, sino que también busca amedrentar su labor periodística . "No me van a callar. Voy a seguir haciendo mi trabajo y diciendo lo que pienso", sostuvo.

Jorge Rial denunció fuertes amenazas, 'Dejaron un Falcon en la puerta de mi casa'

Jorge Rial denunció que ya venía siendo intimidado: "Es muy fuerte"

El periodista culpó por este accionar al gobierno actual, ya que consideró que "es el sinónimo de la represión y es uno de los emblemas de Javier Milei y de Victoria Villarruel, que homenajean a la dictadura".

Según reveló, esta situación no es un hecho aislado, ya que venía siendo víctima de acoso e intimidaciones. "Veníamos de recibir llamados, algunos que se dicen amigos, pero intentan sacarte información. Lo del Falcon lo estoy contando como anécdota, pero con la historia que tenemos, es muy fuerte", comentó a sus compañeros.

El conductor, al mismo tiempo, reveló que cuenta con los datos de la persona que se encontraba estacionada frente a su casa, pero decidió no revelarlos para mantener la privacidad.

Rial 1.jpg Jorge Rial

Esta situación escaló debido a los audios filtrados de Karina Milei a través de "Carnaval Stream", espacio donde trabaja Jorge Rial junto a Mauro Federico, el abogado Franco Bindi, y a quien desde Nación consideran un operador judicial vinculado al exdirector de la SIDE, Fernando Pocino.

A raíz de esta situación, se solicitó el allanamiento y secuestro forense de las oficinas y estudios del medio, algo que desde Carvanal calificaron como una "censura".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarnavalStream/status/1962577554499387562&partner=&hide_thread=false #AHORA POR PEDIDO DEL GOBIERNO, LA JUSTICIA CENSURA A CARNAVAL



Un Juzgado Civil ordenó que no se difundan audios de Karina Milei "a través de cualquier medio de comunicación de forma escrita y/o audiovisual y/o a través de redes sociales desde todo sitio, plataforma y/o… pic.twitter.com/suplS9vV6c — Carnaval Stream (@CarnavalStream) September 1, 2025

En tanto, el conductor de Argenzuela se expresó al respecto en su cuenta de X y dijo que "cada párrafo de su trasnochada denuncia es una intolerable amenaza. Ya es imparable dar a conocer cómo se rapiñan el dinero del estado en beneficio propio en un escándalo que parece no tener fin".

En este sentido, recordó a sus seguidores que estará en vivo en C5N, donde seguramente abordará estas fuertes acusaciones en su contra. "Hacemos periodismo y eso nos hace peligrosos para los que no creen en la democracia", concluyó.

La Justicia prohibió difundir los audios grabados ilegalmente a Karina Milei

Este lunes se conoció una disposición de la Justicia, luego de que el Gobierno Nacional realizara una denuncia, ya que según el vocero Manuel Adorni, hubo "una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral".

"Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo", indicó a través de su cuenta de X. "No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", concluyó.

El fallo, firmado por el juez Alejandro Patricio Maraniello, prohíbe que medios de comunicación, redes sociales y otras plataformas emitan las grabaciones realizadas en la Casa Rosada, así lo informó TN.