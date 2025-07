Jorge Rial le respondió a Javier Milei tras denunciarlo por injurias: "Da vergüenza"

milei.png NA.

"Entré al círculo de los demandados"

Este miércoles por la noche en vivo en su programa "Argenzuela" por C5N, Jorge Rial reaccionó a la denuncia en su contra de forma sarcástica y con dureza política. "Entré en el círculo de los demandados por el presidente Javier Gerardo Milei", comenzó diciendo entre risas, frente a una situación que consideró insólita.

Aún así, apuntó contra las denuncias que viene realizando el mandataria y expresó: "Es preocupante que un presidente que debería estar ocupado en solucionar los quilombos de los argentinos -lo del Garrahan, las jubilaciones, que la gente no llegue a fin de mes, que nueve de cada diez familias usen la tarjeta de crédito para comer- prefiera hacer demandas".

"Esta demanda que hizo está muy bien. Bienvenido a las instituciones, señor Presidente. Descubrió una de las instituciones de este país que es la Justicia", lanzó duramente. Y agregó: "No putee más a los periodistas. No mande más a sus esbirros, a sus guardaespaldas de peloteros. No los mande más. Es mejor que mande una demanda a que haga un video con inteligencia artificial como hizo con Julia Mengolini".

Aún así, Rial se mostró aún más crítico al seguir leyendo la demanda y dejó en claro que ni siquiera estaba en el país cuando supuestamente ocurrió el hecho denunciado: "Déjeme decirle, señor Presidente, que el señor que lo representa legalmente le está choreando la guita. Leer esto da vergüenza. Es preocupante que siga a los periodistas. Para arrancar, cuando el Presidente denuncia que lo injurié, yo no estaba. Estaba pedaleando en Ámsterdam".

Corte Rial contra Milei denuncia injurias.mp4

La denuncia de Milei contra Julia Mengolini

Este martes presentó una denuncia por "injurias" y "derecho al honor" a través de su abogado Francisco Oneto, luego de que la periodista Mengloni anunciara que iba a iniciar acciones judiciales en su contra.

Desde el lado el mandatario, apuntan a las declaraciones que realizó la comunicadora con respecto al vínculo que Milei mantiene con sus perros y su hermana, Karina Milei. Tiempo atrás, cuando Mengolini era panelista del programa "Duro de Domar" de C5N, expresó en vivo: "Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana. No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana".