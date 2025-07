Milei en la cumbre del Mercosur: "Emprenderemos el camino de la libertad, lo haremos acompañados o solos"

Asimismo, advirtió que su gobierno busca ponerle fin a su "inercia destructiva", al tiempo que volvió a pedir mayor apertura comercial y regulatoria. "Emprenderemos el camino de la libertad y lo haremos acompañados o solos", afirmó.

"Por eso mismo, propusimos que como bloque nos movemos hacia un esquema comercial y regulatorio mucho más libre, en lugar de la cortina de hierro a la que hoy estamos sometidos, en el que cada país pueda gozar de mayor autonomía para aprovechar sus ventajas comparativas y su potencial exportador", sentenció Milei.

En su discurso, el presidente además le pidió a sus socios del Mercosur continuidad en las políticas de desregulación. "Sería una gran alegría que, dentro de unos años, cuando Argentina tenga nuevamente la oportunidad de presidir este bloque, nos encontremos en la recta final para lograr este conjunto de objetivos. Pero si esto no fuera posible, y los socios del bloque prefirieran resistir, persistir en un camino que no nos ha resultado, entonces tendremos que insistir en flexibilizar las condiciones de sociedad que nos unen. Emprenderemos el camino de la libertad, y lo haremos acompañados o solos, porque Argentina no puede esperar", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/1940770214620418549&partner=&hide_thread=false Discurso del Presidente Javier Milei en la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires. pic.twitter.com/PGWYoEFC1k — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 3, 2025

Acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio

Durante su intervención en el encuentro de presidentes que se realiza en Buenos Aires, Milei anunció que bajo la presidencia argentina se adoptaron medidas concretas orientadas a flexibilizar el comercio, entre ellas la ampliación de la lista de excepciones al arancel externo común y la revisión del mismo, al que calificó de “excesivamente alto y perjudicial para los consumidores”.

Asimismo, destacó el cierre del acuerdo entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés), señalando que “conecta al Mercosur con un bloque altamente competitivo cuyo producto bruto interno asciende a 1.5 billones de dólares y presenta un PBI per cápita promedio cercano a los 95.000 dólares anuales”.

Por otro lado, también celebró el relanzamiento del vínculo con la Unión Europea y mencionó avances en las negociaciones con Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, El Salvador y Panamá. “Cada año que pasa sin mayor libertad comercial es un año en el que una empresa no puede crecer ni contratar gente”, señaló.

Además propuso la creación de una agencia del Mercosur contra el delito organizado transnacional, frente al avance del narcotráfico. “Si el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho se extendieran por el Mercosur, toda la región estará en peligro”, alertó.

En su mensaje, exigió la “inmediata liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo”, detenido en Venezuela, y condenó las detenciones ilegales en ese país. Agradeció además el apoyo del bloque a la “Declaración Especial sobre la cuestión Malvinas”, reafirmando el reclamo argentino sobre las islas.