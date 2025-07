¿Javier Milei ya tiene partido en Neuquén? La fecha de internas y símbolos para la elección

Hay tres sectores internos bien definidos en La libertad Avanza de Neuquén: el de la diputada nacional Nadia Márquez , otro de la diputada provincial Brenda Buchiniz (entró por Cumplir) y el de Gabriela Muñoz (jefa de Anses Neuquén) militante de base libertaria. No está claro si habrá una lista de consenso entre uno y otro sector, para saber qué perfil tomará las riendas del partido.

nadia marquez brenda buchiniz.jfif Nadia Márquez y Brenda Buchiniz son dos de las referentes junto a Gabriela Muñoz de La Libertad Avanza en Neuquén, el partido de Javier Milei.

En la audiencia del miércoles 2 de julio a las 9.30, convocada en el Juzgado Federal, se trató un punto fundamental que tiene que ver con la posible imagen que llevará el partido en el caso de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Las apoderadas María Alejandra Durdos y Paola Lorena Pacheco estuvieron presentes, pero no apareció ningún otro apoderado de partido político en la provincia ni del país a refutar el pedido. Tampoco se presentó la fiscal federal subrogante.

La Libertad Avanza: el águila violeta o el león son Javier Milei

Entre los símbolos que La Libertad Avanza presentó para su inscripción oficial se incluyen el águila violeta, un león, una peluca y una serpiente, en distintos contrastes y fondos, que remite a la figura de Javier Milei, además de otros emblemas que el partido ya prepara para la campaña de cara a las elecciones nacionales.

Como nadie se opuso, la agrupación pidió en ese mismo acto el reconocimiento definitivo como partido de distrito, algo que podría definir en estos días la jueza Pandolfi en estos días, si tiene el visto bueno del Ministerio Público Fiscal.

Pero a la vez que se resuelve el tema del reconocimiento del partido, la elección interna va tomando forma que será el 17 de julio entre las 8 y 18 en toda la provincia donde se pondrán en juego 72 cargos partidarios. Se elegirá un Consejo Provincial de seis miembros (Presidente, Vice, Secretario Político, Secretario Administrativo, Tesorero titular y suplente), y un Congreso Provincial de 33 titulares y 33 suplentes, distribuidos en las siete circunscripciones provinciales como Neuquén capital, Plottier, Confluencia, Zona Petrolera, Norte, Centro y Sur.

Según pudo conocer LMNeuquén, al principio hace unos días hubo un planteo de un sector libertario para impugnar el llamado a elecciones el 17 de julio. Un integrante de la Junta Promotora había pedido anular la convocatoria a elecciones internas, ya que denunció que el acta fue firmada solo por cinco integrantes -Nadia Márquez, María Alejandra Durdos, Esteban Sebastián Salas, Natalia Gómez y Juan Manuel Brizuela-, al omitir la firma de los otros cuatro miembros: Gabriela Muñoz, Hever Bello, Franco Martínez y Brenda Buchiniz.

El pedido fue desestimado y desde el juzgado les contestaron que el planteo tendrán que hacerlo dentro del fuero contencioso-administrativo, y no en el expediente del reconocimiento del partido, y validaron a las apoderadas de La Libertad Avanza, que responden a Márquez.

Con el aval judicial casi completo, el partido del león quedó a tiro del reconocimiento definitivo y se prepara para la competencia electoral nacional con un pie en el territorio. No obstante, no será el único espacio libertario en Neuquén. Está el espacio Fuerza Libertaria del periodista Carlos Eguía, que fue el primer espacio en lograr el reconocimiento hace tiempo como partido de distrito. Eguía hizo buena elección en 2021 y 2023 y quedó como referente de un espacio, pese a no ir con el sello oficial de Javier Milei.

Contexto político

La Libertad Avanza logró ingresar por primera vez a la Legislatura de Neuquén en 2023, pero lo hizo con el sello de Cumplir y Arriba Neuquén (este último hoy forma parte de La Neuquinidad de Rolando Figueroa) y actualmente busca fortalecer su representación en distintos municipios.

Es decir, figuras que se identifican con Javier Milei ya no responden a los mandos locales, y fueron absorbidos (no todos) por la estructura provincial, de alguna manera.