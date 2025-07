Javier Milei denunció a Julia Mengolini por "injurias" y "derecho al honor"

Desde el lado el mandatario, apuntan a las declaraciones que realizó la comunicadora con respecto al vínculo que Milei mantiene con sus perros y su hermana, Karina Milei . Tiempo atrás, cuando Mengolini era panelista del programa "Duro de Domar" de C5N, expresó en vivo: " Más allá de las ideas políticas, es un señor que vive con 8 perros y está enamorado de su hermana . No hice un juicio de valor, hice una descripción. Saquen las conclusiones en sus casas. Vive con 8 perros y todo el tiempo él mismo dice estar enamorado de su hermana".

A su vez, sumaron en la denuncia un tuit de la periodista en agosto del 2024, donde publicó tras la viralización de su recorte en C5N: "Corrección presidente: dije que VIVÍA con sus perros, (no que dormía con sus perros). Y que estaba 'enamorado' de su hermana, no que se acostara con ella. Los archivos están para que todo el mundo los vea. Por otra parte, no hago más que defender las garantías constitucionales".