Javier Milei apuntó contra el kirchnerismo tras los incidentes en Diputados

Espert, quien preside la Comisión de Presupuesto, fue objeto de reiteradas críticas por parte de legisladores opositores, que lo responsabilizaron por no habilitar el debate de los proyectos relacionados con partidas para salud y educación. Además, durante la discusión fue mencionado un episodio ocurrido en su domicilio, donde recibió una agresión con excremento , hecho que desde su espacio atribuyen a militantes kirchneristas. A raíz de ese ataque, hubo detenciones que desataron un nuevo foco de controversia, ya que los detenidos fueron alojados en prisiones federales comunes , lo que fue señalado como una sobreactuación del Ministerio de Seguridad.

Pelea en el Congreso 1.PNG

La situación llegó a un punto límite cuando Carignano, visiblemente alterada, le gritó a Espert frases como: “Cagón, psicópata, mandás a la Justicia”, en referencia a las medidas judiciales tomadas contra los responsables del ataque. Todo el intercambio fue registrado por Fernando Iglesias, quien también recibió insultos mientras filmaba con su celular.

El episodio no terminó ahí. En redes sociales, la diputada Lilia Lemoine —quien ya había protagonizado discusiones previas con Carignano— reaccionó al video publicado por Espert con un mensaje provocador: “¿Viste que esperaron a que yo no esté para hacer eso? Conmigo no se atreven”. En su posteo sugirió que el enfrentamiento fue intencionalmente dirigido a Espert por su condición de varón, e incluso lanzó que “las zurdas son cobardes”, asegurando que las enfrentaría sin problema.

Carignano no es ajena a estos cruces. Semanas atrás, tuvo un altercado con Lemoine y la neuquina Nadia Márquez, cuando durante su discurso acusó al diputado Gerardo Milman de haber estado vinculado al intento de asesinato contra Cristina Kirchner. En ese momento, las interrupciones de las libertarias generaron un intercambio cargado de insultos, en el que Carignano respondió con frases como “Callate, vos, loca” y “Gato”.

Escándalo en la Cámara de Diputados.mp4

El nuevo episodio de este miércoles ocurrió tras cinco horas de sesión, en la que oficialismo y oposición venían intercambiando acusaciones desde temprano. Aunque la oposición no logró los dos tercios necesarios para aprobar los proyectos sobre tablas, sí consiguió emplazar al oficialismo para que el próximo martes 8 de julio, las comisiones de Presupuesto y Salud traten ambos temas y emitan dictamen.

Desde el oficialismo resisten la aprobación de estas iniciativas, ya que implican gastos adicionales que pondrían en tensión su principal bandera: el déficit cero. Por eso, las iniciativas que buscan aumentar recursos para universidades y hospitales se han convertido en el nuevo campo de batalla en el Congreso.

La reacción de Javier Milei

Milei, por su parte, eligió intervenir desde el lugar que le resulta más cómodo: las redes sociales. Al compartir el video del altercado, aprovechó para reforzar su discurso contra el kirchnerismo, ligándolo a una supuesta “violencia política institucionalizada” y asegurando que la próxima cita electoral será clave para cerrar esa etapa.

Javier Milei tweet.PNG

“En ese mes podemos ponerle fin a ese castigo llamado kirchnerismo”, apuntó el presidente en su cuenta de X.

El clima en el Congreso sigue enrarecido, con episodios cada vez más frecuentes de insultos y enfrentamientos personales.