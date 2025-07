Cipolletti llora a la maestra del pueblo: "Hasta lavaba las cabecitas piojosas de los nenes"

La historia de una de las maestras más queridas de Cipolletti

Se inició con 22 años en la profesión y se jubiló varias décadas después por razones de fuerza mayor. En todo ese tiempo honró la docencia y dio mucho más de lo que recibió, que no fue poco. “No me quedó otra que retirarme por la muerte de mi marido”, explicó en la última gran nota que brindó justamente a este medio.

Vivía a pocas cuadras de la Escuela 33, donde representaba una institución dentro de otra ("ingresé como titular el 6 de agosto de 1962", aportó el dato clave).

“Mi mamá me sugería que siguiera otra carrera pero yo siempre quise ser maestra”, aseguró con la misma convicción de entonces y reconoció que “la vida dejé en los colegios”.

La maestra del pueblo.jpg En 2023, Diana recibió a LM Cipolletti. Los homenajes, en vida. Hoy la ciudad la llora.

Y es verdad. Miles de cipoleños y cipoleñas aprendieron de todo con ella. De lengua, matemáticas pero también de la vida. Crecieron de su mano. Y, entre tantas anécdotas risueñas, repasó dos casos antagónicos. Uno que termino trágicamente y otro lleno de éxito.

“Mis colegas me decían, 'vos tenés paciencia', así que me mandaban a todos los bravos. Vino un nene de otra escuela con antecedentes fuleros, los compañeritos advertían ‘es malo’ y yo ponía paños fríos. ‘No ven la cara de bueno que tiene’, les decía pero en el fondo sabía que era un demonio. Lamentablemente me enteré que murió a los 33 años, lo mataron en las 1200, me dio una lástima grande”, reveló acongojada.

“Después tuve a Marianito Hood, que ganó la Copa Davis con Argentina. Era muy inteligente, no quería perder. Y vivo para los negocios ya de chico... Capaz que cambiaba una figurita por una golosina y luego reclamaba lo que le había dado al otro chico jajaja”, evocó esta referente de las aulas con una sonrisa en el living de su cálida vivienda donde nos recibió en 2023.

image.png Diana en la puerta de la escuela 33, donde es una leyenda.

Fue "consejera de muchos padres” y compinche de sus pequeños de sala a pesar de su extrema exigencia y disciplina. “Conmigo no se podían machetear, vigilaba como un policía”, evocó quien nació en Santa Cruz, con una memoria y vitalidad elogiable.

Siempre pituca e impecable, siempre tan agradable, siempre tan humana. Ya se la extraña.

La opinión de exalumna

“Me marcó por la calidez de persona, mujer de barrio, querible. Gran persona, una estampa única, tan 'chula' siempre. Yo era media vaga, faltaba seguido y ella me salvó la estima. ‘Vos sos inteligente’ me dijo’ y me convenció. Una genia”, la reconoció en su momento Roxy.

Mariano Hood, campeón de la Davis: "La amo”

“La mejor maestra que tuve en mi vida, era adorable como persona. La amo. Imaginate los años que pasaron, unos 40 desde que fue mi maestra", contó el gran campeón que hoy la llora a Diana, la maestra del pueblo, como tantos cipoleños.