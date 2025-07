Yuyito González rompió el silencio y le contestó a Fátima Flórez: Javier Milei, el causante de la pelea

Este fin de semana la humorista Fátima Flórez arremetió contra Yuyito González , en medio de su reconciliación con el Presidente: "No sé qué problema le puedo causar a esta mujer. Creo que es al contrario, la que se portó mal conmigo en su momento fue esta señora. En una entrevista con Luis Ventura, la humorista apuntó con todo contra la ex pareja de Coppola.

Luego de que Yuyito haya cancelado su participación en un evento por la presencia de Fátima en el mismo lugar, una nueva batalla se libró entre ambas. Este martes, en el programa "Empezar el día" que conduce la ex vedette, le dedicó una extensa editorial a la humorista . "Es un pedido de solidaridad que terminemos con el tema", lanzó la ex vedette.

Yuyito dijo que a Fátima "le quedó una fijación"

"A Fátima -se lo digo con todo el respeto, todo el afecto y le deseo lo mejor en la vida- le deseo que se enamore, que sea feliz, que cumpla sus sueños, que le vaya espectacular en su trabajo y que pase algo en su vida que ella pueda hacer un clic y por lo pronto sacarme a mí de su cabeza. Que se vaya de su ser el hecho de 'Yuyito me hizo, Yuyito me dijo, Yuyito hizo esto'", continuó Amalia.

La conductora, que meses atrás utilizaba estos primeros minutos para brindar detalles de su relación con el mandatario, recordó la entrevista que realizó con Milei a fines de 2023. "Fue una entrevista al estilo de como soy yo. Soy seria y soy reconcentrada, pero también tengo otra parte lúdica", reconoció. "Esta entrevista le quedó en una fijación a Fátima", asumió.

"Quiero decirte que estás equivocada"

Aunque trató de mostrarse empática con Fátima, deslizó la posibilidad de un bozal legal contra la humorista. "No se debe ni imaginar cuánto yo la entiendo. Pero así como la entiendo, tengo que tratar de poner un fin a los agravios, a las injurias. Justamente mi abogado me decía ayer que el tema de las injurias no es un chiste porque afecta a muchas áreas del prestigio, de la familia y de la imagen pública y me sugirió poner un bozal legal. A mí me parece una locura tener que llegar a ese punto sinceramente", comentó.

Argumentó que aquella entrevista con Milei fue "un éxito" y que ella no fue quien causó que la relación de pareja que mantenían terminara. "Si una relación es comprometida, seria, leal, con proyectos, una entrevista de televisión no te la tira abajo", lanzó. Y agregó: "No es creíble que una entrevista de televisión puede tirar abajo una relación. De hecho, después de la entrevista, la relación de Fátima (y Milei) continuó tres, cuatro meses más. Estoy lejos yo de ser la causante de nada".

"Te deseo lo mejor, de corazón, Fátima. Quiero decirte que estás equivocada, injustamente, y que llevamos desde noviembre del 2023 con todo este asunto", concluyó la conductora.