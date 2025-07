Cuál es la panelista de Puro Show que se sometió a una dura operación

Puro Show salió al sin una de sus panelistas. Resulta que Pochi de Gossipeame no fue parte del programa y, aunque su ausencia generó algunas dudas, fue ella misma quien se encargó de despejarlas a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Ando desaparecida porque ayer me operé las lolas. Me las levanté, achiqué un poco… en fin”, contó con naturalidad a través de sus historias de Instagram. “Las que tienen muchas lolas naturalmente y amamantaron me entenderán”, agregó la periodista de espectáculos.