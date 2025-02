Quién es el marido de Pochi de Gossipeame

Además, tiene muy buena onda con muchos famosos y, gracias a su apodo y a su cuenta de Instagram, se hizo muy conocida. Aunque Marcia Frisciotti, su nombre y apellido, no sea tan popular, su reconocimiento llegó a través de Pochi, el apodo que porta desde la adolescencia.

image.png

En @gossipeame, empezó a contar chismes sobre famosos y la rompió. Ahora es panelista de Puro Show, conducido por Pampito y Mati Vázquez, en las mañana de eltrece.

Los detalles de la vida privada de Pochi de Gossipeame

"Tengo una familia ensamblada y que a nadie le interesa mucho mostrarse, pero podría hacer un reality. Pasan cosas como que el papá de mis hijas tuvo otra nena con Adriana, la hermana de Nati Oreiro", fue la carta de presentación de Pochi de Gossipeame en la nota, mostrando un poco lo que es su vida fuera de las redes que tan famosa la volvieron.

"Después, yo tengo a mis hijas, mi actual pareja tiene otros tres hijos. Él es muy conocido en su ambiente porque es un odontólogo súper crack", dijo brindando detalles de cómo está compuesta su familia. En especial, hizo una breve mención a su marido aunque no brindó más detalles además de su profesión.

image.png

Además reveló que sus hijas tienen 18, 16 y 13 años y que está en pareja hace cinco años con su actual marido. "Coincidió un poco con esto que me pasa a mí en lo profesional. Fuimos creciendo todos juntos con esto, desde la nada a todo", reveló al respecto.

Por último reveló que no viven juntos. "Vivimos a dos cuadras. Yo vivo en un departamento con mis hijas, él vive en su departamento. Nuestros hijos van y vienen o cuando mis hijas no están, me voy a la casa de él y, bueno, los veranos siempre los pasamos en Santa Bárbara, nos instalamos todos ahí porque nuestros hijos tienen entre 13 y 23 años y van, vienen".