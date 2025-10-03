Quiénes son las dos famosas tentadas para Gran Hermano

El reality que conducirá Santiago del Moro saldrá al aire en febrero de 2026 y hay famosos convocados.

Durante la última entrega de los premios Martín Fierro 2025, Santiago del Moro anunció que en febrero 2026 saldrá al aire la nueva temporada de Gran Hermano: Generación Dorada.

Su conductor será una vez más Santiago del Moro pese a las versiones que indican que podría regresar Jorge Rial. Fue el propio conductor quien en ocasiones recordó que esta edición tendrá participación de famosos y suenan nombres.

Los famosos “golden tickets” serán los pases para que Gran Hermano invite de manera directa a determinados perfiles que crean conveniente.

Entre los nombres que suenan fuerte para sumarse al reality son, según contó Marina Calabró en Lape Club Social (América) Laura Bozzo, una de las conductoras peruanas más recordadas por su icónica frase “que pase el desgraciado”. “Es el gran fetiche de Del Moro, siempre le encantó y tuvo debilidad y devoción por ella”, agregó la periodista.

Luego sumó el nombre de Andrea del Boca quien días atrás fue absuelta en el juicio por supuesta defraudación al Estado.

Otros famosos en la lista son: Joaquín Levinton, lider de la banda Turf, Andrea Rincón y la periodista Luciana Elbusto quien estuvo recientemente en el centro de la polémica tras aparecer cerca de Diego Brancatelli y Cecilia Insigna durante la ceremonia de los Martín Fierro.

Cómo anotarse en GH: Generación Dorada

Para anotarse hay que ingresar a Casting Gran Hermano (mitelefe.com) . Entre los items que hay que completar se encuentran las siguientes preguntas: "¿Tenés vínculo con algún famoso?", "Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?", "En caso de ganar el premio, ¿para qué lo usarías?", "Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?", entre otros.

Entre las solicitudes de inscripción se pide que los interesados suban un video. Respecto a esto se aclaró, en la web oficial de Gran Hermano, que el video puede estar subido a YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video similar. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.

"Podrán inscribirse influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa, pero también personas totalmente anónimas. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque en All Stars hay exparticipantes y acá pueden participar todos", anunció el conductor en su momento.

"Además, Gran Hermano podrá emitir Golden Tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir, que además de la gente que se inscriba, también podrá convocar a su criterio a jugadores con el único requisito de ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano”, informó.