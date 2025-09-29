Vuelve Gran Hermano y se conoció la fecha de debut

El anuncio tan esperado llegó en medio de la premiación de los Martín Fierro a la televisión. Será la Generación Dorada de Gran Hermano.

Terminó la espera. Este lunes 29 de septiembre se conoció finalmente la fecha en la que se pondrá al aire la nueva edición de Gran Hermano: Generación Dorada . El reality será conducido, una vez más, por Santiago del Moro.

El anuncio llegó en medio de la entrega de los premios Martín Fierro 2025 en el Hilton.

Hace algunas semanas, Del Moro rompió el silencio sobre las versiones que indicaban que no formaría parte de Telefe. El conductor no solo negó la versión, sino que anticipó cómo sería el nuevo formato.

Respecto a Gran Hermano contó que la casa tendrá una dinámica completamente distinta a las ediciones pasadas. “Una parte de la casa va a ser famosos y otra no, así que la gente ya se está anotando”.

Se trata de la cuarta edición desde el regreso del programa a Telefe en 2022 y con Del Moro como conductor. “Hay que darle como una vuelta de tuerca” dijo sobre el formato que es un éxito en la televisión.

“Yo participo desde otro lugar (no desde la producción ejecutiva), desde un armado un poco más general. Soy parte del equipo, pero no soy productor ejecutivo. Me gusta estar, me gusta ver, pero cuando está un poco más avanzada la cosa”, señaló.

Cómo anotarse en GH: Generación Dorada

Para anotarse hay que ingresar a Casting Gran Hermano (mitelefe.com) . Entre los items que hay que completar se encuentran las siguientes preguntas: "¿Tenés vínculo con algún famoso?", "Cuál es la palabra que mejor define tu personalidad?", "En caso de ganar el premio, ¿para qué lo usarías?", "Qué estarías dispuesto a hacer para ganar?", entre otros.

Entre las solicitudes de inscripción se pide que los interesados suban un video. Respecto a esto se aclaró, en la web oficial de Gran Hermano, que el video puede estar subido a YouTube, Vimeo o cualquier otra plataforma de video similar. Una vez subido a esa plataforma, el link o URL del video debe ser colocado en el campo disponible en el formulario.

"Podrán inscribirse influencers, deportistas, exjugadores de GH, artistas o cualquier persona que se considere famosa, pero también personas totalmente anónimas. Es mucho más que un Gran Hermano All Stars, porque en All Stars hay exparticipantes y acá pueden participar todos", anunció el conductor en su momento.

"Además, Gran Hermano podrá emitir Golden Tickets para invitar a su casa a quien considere. Es decir, que además de la gente que se inscriba, también podrá convocar a su criterio a jugadores con el único requisito de ser mayor de 18 años y tener muchas ganas de jugar Gran Hermano”, informó.