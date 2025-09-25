Harán una vigilia para pedir por la salud de Thiago Medina: dónde y cuándo

La vigilia fue convocada para este viernes 26 en apoyo al ex Gran Hermano que intenta recuperar su salud tras un choque en su moto.

La salud de Thiago Medina está comprometida y cada día que pasa es un bocanada de esperanza entendiendo que son días de máxima tensión por conocer como avanza su estado tras el choque que sufrió en su moto en la intersección de las calles San Martín y La Providencia, en la localidad de Francisco Álvarez, en el partido de Moreno, hace poco más de una semana.

Ante un panorama de cautela por saber cómo avanza su salud, en las redes sociales lanzaron una convocatoria para concretar una vigilia para este viernes 26 a las 10 en el hospital provincial Mariano y Luciano de La Vega de Moreno en apyo al ex Gran Hermano . “Somos evangélicas cristianas, creemos en un Dios que es bueno, que siempre tiene la última palabra”, sumaron en el comunicado.

“Ese día queremos hacerle llegar toda la fuerza y esperanza posible. Creas en lo que creas, todo será bienvenido y respetado. Queremos unirnos en un mismo sentir para ayudar desde nuestro lugar, ya sea a través de un rezo o un pedido al universo”, relata el texto difundido.

Thiago Medina 2

A su vez, la convocatoria hecha por dos hermanas fanáticas de Thiago, sostiene: “Con la ayuda de cada uno de ustedes, lograremos que este gesto sea aun más fuerte. Por eso les pedimos que puedan llevar una vela y así enviar toda la energía, plegaria, oración y amor hacia esa habitación”, indicaron las seguidoras de Thiago.

Para cerrar pidieron: “Queremos que esto sea lo más organizado y respetado posible. No queremos molestar a la familia. No llevar nada que pueda provocar ruido, no provocar suciedad, si quieren pueden llevar carteles para apoyar”.

Thiago MEDINA

La frase de una vidente sobre la salud de Thiago Medina que causó enojo en las redes

Thiago Medina lucha por su vida y la preocupación en su entorno crece con el correr de las horas. El último parte médico alertó a los familiares del ex Gran Hermano que sigue en terapia intensiva y con un episodio de injuria pulmonar.

“No satura bien y tuvieron que colocarlo boca abajo”, contó Camilota, la hermana de Thiago, quien se mostró preocupada por la situación que atraviesa el joven de 22 años que el pasado 12 de septiembre chocó contra un auto mientras circulaba en moto.

Este miércoles se conoció un nuevo parte médico a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en el que se informa sobre la realización de un ateneo clínico interdisciplinario que convocara a médicos de distintas especialidades y especialistas de la red pública provincial. El objetivo consiste en compartir de manera rigurosa la información clínica, analizar los resultados de los tratamientos administrados y debatir los pasos terapéuticos inmediatos.

A la espera de mejoras en su salud, en las últimas horas, se generó un fuerte revuelo en las redes sociales cuando la vidente Kiara Ríos, deslizó un desenlace dramático para Medina.

La astróloga señaló que vendrán complicaciones como una neumonía bilateral y una traqueotomía. Y luego aseguró que “pronto dejará de sufrir”. La frase generó enojo en las redes sociales y piden que la familia tome cartas en el asunto para frenar a Ríos.

“Antes de que termine septiembre todos van a estar conmovidos”, sumó la vidente ante la crítica recibida en redes sociales.

Embed - Thiago Medina 4ta parte luego de la cirugía

”Esperamos un milagro”: Daniela Celis sobre la salud de su expareja

"Cadena de oración. Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones. Les pedimos que se unan a nosotros, que eleven una plegaria por su vida, por su recuperación", imploró Daniela Celis, la expareja del joven.

Y sumó: "Confiamos en que la fe mueve montañas y qué juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento".

Por otra parte, "Camilota" se mostró muy afectada por la situación y pidió a sus seguidores que oren por su hermano: "Vengo acá a pedirles un favor, que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro".