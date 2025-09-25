El skatepark de la plaza de Canal V luce como un gran espacio de esparcimiento: "Había robos y un aguantadero"

El skatepark de Canal V luce totalmente diferente, inscripto dentro del espacio público que lo rodea. Se incorporaron árboles del vivero municipal, se puso riego, mobiliario urbano, juegos infantiles e iluminación led para prolongar su uso y, además, hacerlo seguro, cubriendo la aspiración de los vecinos.

Ubicado en la esquina de las calles El Cholar y Arrecifes, quedó transformado y consolidado como un gran espacio público de esparcimiento. “Esto es Orgullo Neuquino, y vamos por más”, destacó la Jefa de Gabinete, María Pasqualini: “Nosotros decimos sí a las cuentas ordenadas, pero también decimos que el superávit tiene que ir a las obras que la ciudadanía necesita”, se diferenció a nivel nacional.

Planteó entonces la emergencia que tenía el barrio de transformar ese espacio porque era inseguro, “y así hoy suma una nueva plaza, un espacio donde las familias van a poder venir a disfrutar con sus chicos ”.

plaza canal v pasqualini corroza

Al respecto, Luis Sánchez, el presidente de la vecinal de Canal V, resaltó que este espacio verde era muy solicitado por los vecinos y vecinas ya que “acá teníamos una oscuridad total, había robos y un aguantadero. Siempre tenía que estar la policía. Era una situación incómoda para todos”.

Y destacó el trabajo en conjunto con el municipio: "Esto se realizó con presupuesto del municipio y en conjunto con la vecinal, que es algo que siempre valoramos mucho y estamos muy contentos".

“Se remodeló completa, se hicieron veredas, todo lo que es equipamiento de juegos, mobiliario urbano y nos queda pendiente remodelar a nuevo el skatepark, que se utiliza muchísimo por jóvenes no solo de la ciudad sino localidades cercanas”, puntualizó Pasqualini.

En este marco, Noelia Rueda Cáceres, subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, observó que esta es la cuarta plaza que se inaugura en el mes aniversario de la ciudad de Neuquén. Y señaló que se desarrolló en coordinación con los vecinos y con mano de obra enteramente municipal.

plaza canal v

“Creamos veredones accesibles, anchos, hay mesas con sus correspondientes sillas, bancos, una forestación muy importante con árboles del vivero municipal, restauramos el sistema de riego que no estaba funcionando, y colocamos iluminación led que hace que el lugar sea más seguro y pueda ser utilizado de noche”.

Acerca de la pista de patinetas, anticipó que está planificada su intervención para el 2026 “y se va a hacer en conjunto con los usuarios del skate”.

“Si algo nos enorgullece como municipio es que las plazas son compartidas entre los vecinos de diferentes barrios porque quedan atractivas e inclusivas”, definió más adelante.

Sobre la transformación del espacio y el hacerlo “seguro”, Julieta Corroza elogió el trabajo efectuado y el hecho de “sumar un granito de arena más a este combate que llevamos adelante desde Provincia contra el narcotráfico y los consumos problemáticos”. “Venimos con una política pública dura, trabajando junto al Ministerio Público fiscal, combatiendo al narcomenudeo y el micro menudeo, y esto -siguió- que es poner luz a un espacio que antes por ahí se usaba para consumo y hoy es un lugar recreativo, lleva bienestar a toda la comunidad”.