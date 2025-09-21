El fuerte apodo que le puso el papá de Thiago Medina a su ex, Daniela Celis, en medio del drama familiar

El ex Gran Hermano, Thiago Medina, continúa internado en terapia intensiva y, a pesar de sus problemas, su familia se moviliza para acompañarlo en todo momento.

El padre de Thiago Medina quedó en el centro de la polémica en las últimas horas, luego de que comenzaran a circular versiones que aseguraban que él habría sido el responsable de impedir que Daniela Celis pudiera ingresar a visitarlo en el hospital. El joven ex Gran Hermano continúa internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, luchando por su vida.

Cansado de los rumores sobre un drama familiar entre ellos y buscando frenar las especulaciones, este viernes decidió hablar con los medios de comunicación. En su descargo, no solamente negó lo que se estaba diciendo sobre su actitud frente a la mamá de sus nietas, sino que también sorprendió al dar a conocer el apodo particular con el que se refiere a ella.

Con respecto al delicado estado de salud de su hijo, el hombre fue totalmente transparente y transmitió un mensaje de cautela: “Hay que esperar que evolucione bien, el pulmón lo tiene lastimado, está sensible. Hay que esperar el tiempo que se necesite. Posiblemente mañana o pasado nos den más información”, expresó dejando en claro que la recuperación será lenta y que el panorama todavía es incierto.

padre thiago medina El delicado estado de salud de Thiago Medina, confirmado por su familia y amigos.

El error de Julieta Poggio

Mientras tanto, en paralelo a la preocupación por el estado de Thiago, se desató otra polémica inesperada en redes sociales. Julieta Poggio, modelo e influencer que comparte pantalla en el ciclo de streaming Rumis, se refirió públicamente a la situación del joven y cometió un error que no pasó inadvertido. En cuestión de minutos, el video de sus palabras comenzó a circular con fuerza en Twitter, TikTok e Instagram, generando una ola de críticas.

Conmovida por la noticia y visiblemente afectada, la ex Gran Hermano 2022 dijo en vivo: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

Julieta y Daniela comida portada.jpg

Lluvia de críticas en medio de la dolorosa situación

Sin embargo, lo que pretendía ser un mensaje de apoyo se transformó en una lluvia de cuestionamientos, ya que Poggio se equivocó al informar el lugar donde está internado Medina. En realidad, el joven se encuentra en Moreno y no en La Matanza, como ella aseguró.

Esa confusión generó indignación entre los usuarios, que no dudaron en salir a cruzarla con dureza en los comentarios: “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco”, “¿Qué decís? ¡Ponete un gps!”, “Los que no somos familia sabemos más que vos, burra”, “Hay que rezar, pero para que te informes”.