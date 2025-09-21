Ahora si, Matías Ale se puede casar con su novia: qué le impedía el matrimonio

Hace exactamente un año, Matías Alé y Martina Vignolo comenzaron a escribir su propia historia de amor dentro del universo mediático. Lo que empezó como una relación que generaba curiosidad entre el público y los medios fue tomando fuerza con el correr de los meses, hasta convertirse en una de las parejas más comentadas del espectáculo argentino.

Ese camino compartido alcanzó un momento decisivo hace pocos días, cuando ambos sorprendieron a sus seguidores al anunciar de manera oficial la fecha de su casamiento. El próximo 24 de octubre, en la ciudad de Mar del Plata, se darán el esperado “sí, quiero”. Sin embargo, detrás de esa noticia cargada de ilusión y entusiasmo, existía un obstáculo legal que estuvo a punto de complicar los planes.

El reconocido actor, que años atrás había vivido un primer matrimonio muy mediático seguido de una separación con María del Mar Cuello Molar, se encontró con que, a pesar de que aquel vínculo estaba disuelto en la práctica, el divorcio no figuraba como finalizado en los registros oficiales. Esa situación generó incertidumbre y nerviosismo, ya que podía retrasar la boda con Martina.

Matias Alé.jpg Matías Alé y Martina Vignolo

Matías Alé podrá dar el sí

Frente a ese escenario, Alé recurrió a su abogado de confianza, el mediático Fernando Burlando, quien se encargó de destrabar la cuestión. Finalmente, y tras algunos días de espera, llegó la confirmación: Matías ya está formalmente divorciado y, por lo tanto, en condiciones de casarse nuevamente.

La emoción del actor fue inmediata. Con el corazón alborotado por la alegría, compartió en sus historias de Instagram una imagen del acta de divorcio y lo resumió en un mensaje directo y cargado de ternura: “¡Nos casamos! Te amo Marti Vignolo”. Como es habitual en él, no se quedó solamente en la declaración amorosa, sino que también tuvo gestos de gratitud hacia quienes lo acompañaron en esta instancia tan significativa. En sus propias palabras, agradeció a su abogado, a su círculo íntimo de amigos y a todas aquellas personas que lo apoyaron en la espera: “Nos desearon lo mejor para que llegara este bendito papel”.

Ese alivio llegó justo a tiempo. La pareja, que ya venía con la cuenta regresiva marcada en el calendario, pudo confirmar que los planes siguen firmes y sin ningún tipo de impedimento administrativo. La emoción no solo fue de los protagonistas, sino también de sus familias, amigos cercanos y seguidores, quienes se hicieron eco de la noticia enviando cientos de mensajes de felicitaciones y buenos deseos.

matías alé

Cómo será la boda entre Matías Alé y Martina Vignolo

El clima de entusiasmo venía gestándose semanas atrás, cuando Matías y Martina participaron en #ÁngelResponde (Bondi Live), espacio en el que compartieron anécdotas y detalles de los preparativos. Allí, fiel a su estilo pícaro y divertido, Alé se definió con humor: “El famoso al que se le terminó la joda. Nos casamos. Agenda la fecha. El 24 de octubre. Ya llega”.

La pareja también reveló parte de lo que se verá en la gran celebración: Martina lucirá un vestido diseñado por Benito Fernández, mientras que Matías apostará a un traje a medida confeccionado por Giorgio Radaelli. En medio de la charla, el actor se mostró especialmente conmovido por la manera en que su prometida vive cada paso del proceso: “Entonces le digo: ‘Amor, ¿cuándo tenés la prueba?’ Que yo trato de no meterme mucho. Y ella me dice: ‘El miércoles’. Y a mí se me escapó: ‘Claro, porque yo el miércoles voy a lo del diseñador que me hace la ropa a mí’. Y me dice: ‘¿Te vas a probar la ropa?’ y yo ‘Sí, amor’”.

La organización de la boda sumó, además, una sorpresa inesperada. Matías reveló un cambio de último momento en los planes: “Cambiamos el destino del civil. Nos vamos a casar en Mar del Plata, el 23 de octubre”, anunció entre aplausos y celebraciones. No se trata de una elección casual: para el actor, la ciudad balnearia es un lugar muy especial, una especie de segunda casa que lo ha recibido en diferentes etapas de su vida artística y personal.

Hubo tiempos revueltos

No obstante, hasta llegar a este punto de tranquilidad y certezas, el recorrido no fue nada sencillo. El propio Matías relató cómo se enteró del obstáculo legal que casi complica todo: “Cuando fui a presentar los papeles a la jueza de paz, por suerte, me dice: ‘¿Pero vos estás casado?’ Sí, le digo, yo estuve casado por civil antes de enfermarme, me casé por civil. Hice el divorcio exprés. Me dice ‘Mati, pero esto no está registrado’. Ahí la llamé (a su exesposa), y me dijo que no se había terminado de hacer el divorcio. Se presentó ahora y, supuestamente, tiene que llevar dos meses, porque esa causa estaba archivada. Pido por favor a los jueces que tengan un poco de consideración, que lleguemos al 23...”.

Matias Alé 1.jpg

Cuenta regresiva

Con el trámite finalmente resuelto y el divorcio asentado en los registros correspondientes, la cuenta regresiva comenzó de manera oficial. Matías Alé y Martina Vignolo cuentan ahora los días para concretar su boda soñada, que se celebrará en Mar del Plata con la presencia de familiares, amigos, colegas y el acompañamiento virtual de los miles de seguidores que han seguido de cerca cada paso de la pareja. Entre emociones, lágrimas de felicidad, risas y el brillo propio de una historia de amor mediática, ambos se preparan para sellar uno de los capítulos más felices de sus vidas.