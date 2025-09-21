El streamer Brunenger protagonizó un accidente en Panamericana: dos heridos y operativo de rescate

El creador de contenido circulaba en su Jeep Grand Cherokee tras un extenso stream de cumpleaños. Ocurrió a la altura de Paraná.

El streamer argentino Bruno Kruszyn , conocido como Brunenger , se vio involucrado este domingo por la mañana en un accidente de tránsito en la Autopista Panamericana , a la altura de la calle Paraná, sentido norte. El siniestro, que se produjo alrededor de las 7 de la mañana, dejó al menos dos personas heridas, una de ellas debió ser rescatada del interior de su vehículo por personal especializado.

Según confirmó el portal Teleshow , el hecho ocurrió horas después de una transmisión de más de diez horas realizada por el propio Brunenger con motivo de su cumpleaños. Las primeras imágenes del choque comenzaron a circular en redes sociales y provocaron una ola de preocupación entre sus seguidores , que reclamaban información sobre su estado de salud.

Qué se sabe del accidente

De acuerdo a los reportes oficiales, dos vehículos colisionaron: un Jeep Grand Cherokee SRT rojo y negro, identificado como el vehículo del streamer, y un Renault Mégane III Hatchback negro. Producto del impacto, la calzada estuvo reducida hasta pasadas las 9, generando complicaciones en el tránsito de la zona.

Fuentes policiales y de tránsito indicaron que al menos uno de los ocupantes quedó atrapado dentro del habitáculo, lo que demandó la intervención de equipos de rescate. Las causas del accidente aún se investigan.

megane choque brunenger

La palabra de Coscu

El influencer Martín “Coscu” Pérez Disalvo, amigo cercano de Brunenger, publicó un mensaje en la red social X para llevar tranquilidad a los fanáticos: “Hablé con la familia de Bruno. Tuvo un accidente muy fuerte en la Panamericana. Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto”.

En un segundo posteo, aclaró que Brunenger no estaba conduciendo al momento del accidente: “No estaba manejando Bruno. Subo el tweet a pedido de la familia, obvio. Para dejar tranquila a toda la gente que estaba preocupada”.

Tuvo un accidente muy fuerte en la panamericana.

Lo importante es que sepan que está bien, él y todos los que iban en el auto. — Coscu (@Martinpdisalvo) September 21, 2025

Horas antes del siniestro, durante su transmisión en vivo, se lo había visto consumiendo bebidas alcohólicas durante la celebración de su cumpleaños.

Antecedentes viales

El streamer ya había protagonizado incidentes anteriores relacionados con la conducción imprudente. En diciembre de 2024, circuló un video en el que, mientras conducía con otro influencer, se distrajo en una avenida y estuvo a punto de chocar de frente, maniobra que fue evitada por la reacción del copiloto.

Además, en marzo de este año, fue noticia por otro accidente en un track day en el Autódromo de Buenos Aires. En esa ocasión, manejando su Ford Mustang Mach 1, chocó contra otro vehículo durante una maniobra en curva, sin consecuencias graves pero con amplia repercusión.