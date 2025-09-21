Fotos exclusivas de LMNeuquén: cierre a pura emoción en el Mundial de Atletismo de Tokio

La última jornada dejó la despedida de una leyenda, la supremacía de Estados Unidos y algunas sorpresas. Las mejores imágenes, en el lente de Sergio Dovio.
El Mundial de Atletismo de Tokio cerró este domingo con una jornada cargada de emociones y grandes definiciones. El broche estuvo marcado por la despedida de la leyenda jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, quien a los 38 años corrió su última carrera y se llevó la medalla de plata en el relevo 4x100 femenino, escoltando al equipo de Estados Unidos.
Con este resultado, la “Pocket Rocket” se retiró con un total de 17 preseas mundiales y ocho olímpicas, consolidando su lugar como una de las mayores figuras de la historia del atletismo.
La última jornada también dejó sorpresas y decepciones. El joven Cole Hocker se impuso en los 5.000 metros, relegando al noruego Jakob Ingebrigtsen, que llegó lejos de su mejor nivel tras una temporada marcada por lesiones. En tanto, la británica Keely Hodgkinson solo pudo quedarse con el bronce en los 800 metros, mientras que Alemania, Australia y Suecia celebraron en decatlón, salto en alto y disco, respectivamente.
Con la lluvia como telón de fondo, Tokio 2025 cerró su capítulo mundialista, ya con la mirada puesta en Pekín 2027, próxima sede de la cita atlética.
Fotos exclusivas de LMNeuquén
