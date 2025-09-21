Emergencia: un avión de Ethiopian Airlines descendió a 213 metros sobre La Matanza por falta de combustible

El vuelo ET506 que llegó desde San Pablo debió declarar “mínimo de combustible” antes de aterrizar en Ezeiza.

Un avión de Ethiopian Airlines que volaba desde San Pablo a Buenos Aires activó este sábado por la noche una alerta por "mínimo de combustible", lo que obligó a implementar el protocolo de emergencia y realizar maniobras de aproximación a baja altura sobre varias localidades del conurbano bonaerense.

La aeronave, un Boeing 777-260LR, identificada como vuelo ET506, descendió hasta 213 metros sobre el área de La Matanza antes de completar su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 20:59, con una demora de 30 minutos.

Según los registros de FlightRadar24, el avión voló a muy baja altitud sobre zonas como La Plata, Las Flores, Lobos y La Matanza , esta última con la menor distancia al suelo registrada. En condiciones normales, los aviones comerciales no descienden por debajo de los 600 metros fuera del área inmediata de aproximación final.

Embed El vuelo ET506 de Ethiopian Airlines se declaró en emergencia por “mínimo de combustible” y tuvo que volar a 215 metros sobre varias localidades de La Matanza hasta llegar a Ezeiza durante la madrugada de este domingo.https://t.co/4eicC2oOx9 pic.twitter.com/wdHMdn7eOT — Corta (@somoscorta) September 21, 2025

La situación fue monitoreada en tiempo real por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), que activó los protocolos correspondientes ante la declaración de emergencia. Equipos de bomberos aeroportuarios, servicios médicos y controladores de tránsito aéreo fueron puestos en alerta, aunque el vuelo aterrizó sin contratiempos ni daños.

"Mínimo de combustible”

En aviación, declarar “mínimo de combustible” no implica una emergencia inminente, pero obliga a dar prioridad al aterrizaje del avión y restringe la posibilidad de desvíos o esperas prolongadas. En caso de que la situación se agrave, puede derivar en una declaración formal de emergencia por combustible crítico.

Fuentes aeronáuticas señalaron que la demora de 30 minutos en el arribo del vuelo pudo haber incidido en la necesidad de realizar la maniobra prioritaria.

Rumbo a Etiopía

Tras aterrizar en Buenos Aires, el mismo Boeing 777 fue utilizado horas más tarde para operar el vuelo ET507 con destino a Addis Abeba, capital de Etiopía, según confirmó la aerolínea.

No se registraron incidentes entre los pasajeros ni el personal a bordo, y el operativo de recepción se completó con normalidad en el aeropuerto Ministro Pistarini.