Una pyme neuquina exportará sistemas constructivos a Europa

Se trata de kits de madera que irán con destino a Islas Canarias, España. El gobierno provincial destacó la importancia de abrir mercados al extranjero.

El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry , y el subsecretario de Industria, Hipólito Salvatori, visitaron la planta industrial de la empresa neuquina que realizó su primera exportación y que, además, resultó finalista del programa nacional Desafío Exportador , donde competirá con otras empresas como “ Pyme en expansión ”.

Se trata de La empresa “TAO Soluciones Constructivas” y que produce en su planta de Neuquén paneles constructivos industrializados y sostenibles con el sistema SIP (Structural Insulated Panels) .

En forma reciente, la empresa concretó la exportación de su primer kit constructivo a las Islas Canarias, España, convirtiéndose en pionera en enviar sistemas constructivos en madera desde Argentina hacia Europa.

Además, TAO obtuvo el reconocimiento como mejor emprendimiento en crecimiento y expansión de la provincia de Neuquén y participará en la Final Nacional del Concurso Federal Emprendimiento Argentino 2025. La final se llevará a cabo el 24 y 25 de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Este tipo de iniciativas privadas es un gran avance en todo sentido y ayuda a todos los neuquinos, sobre todo porque se trata de obra neuquina que brinda soluciones constructivas y que, además, es un producto neuquino que ya se exporta”, indicó Etcheverry.

Diversificación

Agregó que “el gobernador Figueroa nos insiste permanentemente en el post Vaca Muerta, en la reinversión y en coincidencia con los ejes sobre los que la Provincia trabaja: la industria, la agroindustria y el turismo, como parte del futuro de Neuquén. El otro es la economía del conocimiento; y acá hay mucho conocimiento, mucha tecnología. Así que vemos, en pymes como esta, que es parte de la diversificación productiva y parte del futuro sostenible que queremos todo para Neuquén”.

Etcheverry recordó que esta iniciativa en estrecha vinculación con dos eventos muy importantes que organizó la provincia para estos días como es la nueva edición de Vaca Muerta Net 2.Zero, que tendrá lugar este miércoles en Cutral Co, y Expo Edifica, que se desarrollará desde el jueves y hasta el sábado en el Centro de Convenciones Domuyo.

Por su parte, Salvatori expresó que “en un momento en el que la industria pasa una crisis a nivel manufacturero, que desde la ciudad de Neuquén se esté exportando a otras partes del mundo, y a otras partes de la Argentina, un producto hecho acá es sumamente importante”, y agregó que “es una pyme neuquina, con mano de obra y desarrollo neuquino y que ya está exportando”.

Guillermo Badano, presidente de la empresa, indicó que “la empresa produce paneles estructurales y muy aislantes con una ingeniería que nosotros desarrollamos en la fábrica, y que permiten la concreción de la construcción con un 70% más rápido que el sistema tradicional y lograr ahorros energéticos--en electricidad y gas- de un 70%”.

Destacó el apoyo de la Provincia a través del Centro Pyme-Adeneu. El acompañamiento de este organismo provincial demuestra el impacto de las políticas de articulación público-privada en la internacionalización de pymes, al mismo tiempo que abre nuevas oportunidades para el desarrollo de la industria regional y la diversificación de la matriz productiva neuquina.

Participación

La empresa dirá presente en la segunda edición de Edifica Neuquén, el evento más importante de la construcción e infraestructura de la Patagonia, que se desarrollará el 18, 19 y 20 de septiembre en el Centro de Convenciones Domuyo, Isla 132, Neuquén.

TAO contará con un espacio exterior de capacitación práctica, donde se realizarán demostraciones en vivo sobre la construcción con sistema SIP, brindando a instaladores, profesionales y estudiantes la posibilidad de experimentar de primera mano las soluciones constructivas industrializadas en madera.

Además, tendrá un espacio interior de coworking, pensado como punto de encuentro para arquitectos, ingenieros, desarrolladores, constructores y proveedores, con el objetivo de brindar información sobre el Sistema SIP TAO, asesoramiento para proyectos y compartir experiencias, generar vínculos con desarrolladores, arquitectos y constructores.